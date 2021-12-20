影／最老碩士生 82歲董座打造南台灣創業共享空間

82歲企業家邱文助從小家境清寒、沒有機會讀書，靠著自己的努力，闖出一番事業、子女也都有成，而他為了彌補年輕時的遺憾，75歲才開始讀大學、目前就讀屏東大學視覺藝術學系研究所；同時知道年輕人創業的不容易，6年前與美國回台的長子邱榮源在南台灣打造共享空間VEBOE，目前已有4處，在業界知名度頗高。

VEBOE董事長邱文助從小在高雄茄萣的小漁村長大，年輕時生活清苦沒機會唸大學，靠自己賣米打拚做生意，事業有成時，30多歲就開始做公益回饋社會，捐上千斤白米給茄萣家鄉、在母校成功國小蓋圖書館、為感念父恩捐資創立財團法人邱錠先生文教基金會，常年幫助弱勢及清寒學子等，近年更與兒子把國外共享空間帶進南台灣，希望幫助更多年輕人低門檻創業、勇於追夢。。

共享空間起源於歐美，是孕育新創業者的基地，不僅環境舒適像家，軟硬體設施也一應俱全，有共享接待大廳、吧檯餐飲區、休憩室、影印室、會議室、及專屬辦公室，並提供櫃檯秘書收發信、專業清潔打掃、保全及免費網路、水電、咖啡茶水等，對新創業者來說，可省下龐大的裝修、設備及人事成本，降低創業的風險。

「希望打造一個像家、讓人想待很久的工作環境」，VEBOE總經理邱榮源表示，自己以前在美國的工作環境就是共享空間，工作累了就能換個空間休息、喝杯咖啡，還有很多志同道合、不同工作型態的人可以聚集在一起，激發更多靈感，因為喜歡共享文化，就把它帶回台灣，與父親陸續在高雄、台南打造4間共享空間，傳遞家的溫暖、無拘束的工作空間理念。

邱文助是阿公級碩士生，樂齡學習的楷模，近期他於VEBOE成大館展出個人生涯首次書畫展，有油畫、水彩畫、水墨畫、素描及書法等共52幅，邱文助說，共享空間結合畫展相輔相成，不僅為空間注入藝術美學，進駐者也能隨時欣賞畫作、紓解工作壓力。

今年剛創業從事無人載具服務的蜻蜓國際有限公司負責人王耀陞表示，共享空間的美式氛圍讓人很放鬆自在，更讓他省下大額的開業成本，這些省下的費用可運用做產品研發，讓公司中短期目標更快速達成。