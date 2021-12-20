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富邦基因免疫生技成分股調整 兩家台灣疫苗企業入列

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

生技類股經過修正後，XBI ETF (S&P生技ETF)現貨出現強勁的買盤，在外流通單位數自10/5以來成長7.5%，顯示投資人對於生技產業整體估值過高的隱憂有逐步下降，中長期投資信心也逐步回溫；富邦基因免疫生技（00897）ETF成分股調整，高端疫苗及國光生兩家台灣生技大廠入選。

富邦基因免疫生技ETF經理人沈誌棠指出，12月適逢追蹤指數調整成分股，新納入的成分股為該領域的知名企業或是該國政策大力支持的公司，觀察近期生技產業整體環境仍屬於利好，在市場信心尚未完全恢復以前，目前的修正或可提供投資人降低長期佈局成本的機會。

富邦基因免疫生技ETF追蹤的「NYFS FactSet全球基因免疫生技指數」，每年12月針對成分股進行調整，本次指數調整刪除13檔、新增15檔，並在12月20日開盤生效。本次新增成分股中，有日本2020年藥物銷售額亞軍Opdivo的小野製藥、基因編輯巨頭張鋒於2019年新創的Beam及腫瘤浸潤淋巴細胞療法(TIL)領域的領頭羊Iovance。

Opdivo是一種單株抗體藥物，為首款日本國內批准用於治療食道癌的癌症免疫療法，是由2018諾貝爾生理醫學獎得主─本庶佑發明的免疫檢查點抑制劑專利開發而成；2019年新創的Beam，其核心技術為單鹼基編輯技術，FDA已於2021-11核可Beam啟動其關於鐮刀行紅血球疾病的臨床實驗。

此外，台灣生技大廠近年於國際市場中逐漸嶄露頭角，例如與台美官方機構合作密切的高端，或是外銷四價流感疫苗的國光生，都在關鍵字評分中擠進全球生技產業中前50名，指數亦將在本年度調整後，納入此兩間台灣疫苗企業。

近期Omicron的出現雖然僅讓疫苗股出現短暫上漲行情，但觀察Alpha→Delta→Omicron的突變，可以發現新冠病毒傳染力有逐漸增強的趨勢；沈誌棠指出，借鏡1918年西班牙大流感歷史，該次造成大範圍死亡的病毒是由「輕症病毒」藉由持續交叉傳染突變而來，新冠病毒與部分流感皆屬於RNA病毒，其單股結構將使其突變機率較高。

因此，面對新冠病毒，各國政府目前仍以「降低傳染」為主要施政目標，同時伴隨各國政府不願意再封鎖經濟的背景下，疫苗的終端需求雖然不再如2021年具有高爆發成長的預期，新冠疫苗終端需求仍非常穩定，如輝瑞在第3季法說會上修全年疫苗出貨量。

生技產業 流感疫苗 ETF

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