耶誕慶求職一路順 北市就服站徵才釋出581個工作機會

繽紛耶誕慶求職一路順，台北市勞動局就業服務處各就業服務站於20日至24日邀集17家知名企業於各就業服務站舉辦現場徵才活動，共釋出581個工作機會。歡迎準備求職、社會新鮮人、二度就業或轉職需求的民眾，可親自至台北市各就業服務站參加現場徵才活動。

北市勞動局長陳信瑜表示，國內疫情在35天連續加零後，儘管有些許波折，但目前看起來仍不致對消費熱潮帶來重大影響，廠商釋出職缺意願仍持平穩定。本週徵才計17家，餐飲業占八家，337個工作機會數達六成，仍是一枝獨秀，還有非餐飲業者有九家，244個工作機會，高薪組距上具業務性質者可達80K, 技術專業也有55K，同時因應即將來臨的寒假短期工讀高達75個，也是莘莘學子利用假期賺取社會經驗的好機會。

陳信瑜指出，鼎泰豐小吃店預計12月22日於信義就服站進行擴大徵才，本週釋出110名工作機會，這是疫情過後鼎泰豐第三次大規模徵才，經過長達近兩年的邊境封鎖，以國內外觀光客為主的米其林名店，疫情期間不僅不減班、不縮編，不資遣員工，能在疫情趨緩，邊境依然未解管時，再度踏出自信的一步，招募人數不但未減，薪資加碼更令人驚艷，陳信瑜強調，大環境仍在疫情籠罩中妾身未明，但企業為疫後下一波浪潮準備的起手式已箭在弦上，所釋出職缺普遍加薪1000~5000元不等，特別是餐飲服務員的薪資高達44K，相較其他餐飲業界管理幹部來得高，陳信瑜呼籲有自信有歷練的餐飲業菁英，歡迎轉戰米其林店家，為自己的職涯再加值。

陳信瑜再指出，這些年網路媒體業競爭激烈，2017年創立的太報文化(股) 竄升而出，釋出TS記者/採訪編輯八名，高薪達55K，大學畢，鎖定媒體嗅覺敏銳度高、觀察力強的新聞、教育、大眾傳播背景人才，又釋出資訊工程師、TS影片製作專員等職缺，並釋出五名TS數位內容編輯(工讀生)職缺，對於有興趣用文字和影像貼近生活的報導，分享有趣話題的求職的民眾是不容錯過的好機會。

今年11月方與就服處銀髮新創中心共同研發新創職務「品衛員」的亞洲藏壽司，工作內容主要為餐點出餐前確認餐點品質及衛生，以及前置準備食材、分裝食材，後續廚房清潔作業等，為消費者健康做最高規格的把關，新創職務是為中高齡求職者專門量身打造，特別歡迎銀髮族及中高齡者前來投件面試。

陳信瑜指出，本週徵才廠商尚有微笑單車、安心（1259）食品(摩斯漢堡)、王品餐飲（2727）、全真概念健康事業、漢記(朱記餡餅粥)、中嘉數位、華強、這一鍋餐飲、杰立餐飲、台北市私立樂福居家長照機構、三商家購 (美廉社)、錢櫃、家福(家樂福)。

陳信瑜最後補充，北市推出「青年職涯儲值護照」方案，針對初次尋職未就業四個月以上的18歲至29歲青年，提供尋職津貼，實施相關內容請上「台北就業大補帖」網站，另為提高廠商僱用率，鼓勵民眾穩定就業，於疫情期間推出的「安穩僱用計畫2.0」計畫實施期間已延長至2022年6月30日，民眾請把握參加徵才活動，爭取與廠商直接面試機會；僱用加保後如持續穩定就業，勞雇雙方皆能獲得補助獎勵，相關內容詳見「台灣就業通」網站。

「就業媒合服務完全免費!」陳信瑜提醒，防疫新生活期間，參加各就服站現場徵才活動之求職民眾，當天需配合各就服站進行量體溫及酒精手部消毒作業外，並全程配戴口罩。活動相關訊息請洽台北人力銀行的OKWORK網站（https://www.okwork.taipei），查詢徵才活動行事曆或電詢就業服務專線(02)2308-5231