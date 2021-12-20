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拓展國際業務 安克生醫德國法蘭克福成立醫材展示中心

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

安克（4188）今（20）日表示，為了拓展國際業務，安克生醫將於2022在德國法蘭克福成立醫材展示中心，提升產品能見度，擴大產品價值及應用。

安克生醫總經理李伊俐強調，安克生醫創新醫材在台灣已於第4季打入台大、秀傳等健診中心，並持續與美國史丹佛睡眠醫學中心進行國際臨床合作，現正積極於德國法蘭克福籌備成立「安克呼止偵」歐洲展示中心，也與德國法蘭克福、埃森等城市睡眠專科醫師，展開國際臨床合作，擴大歐洲市場的產品能見度，提升產品應用價值，進而掌握全球商機。

安克生醫表示，近日參展「德國杜塞道夫醫材展MEDICA」、「北美放射學會年會RSNA」成果亮眼，獲十多國客戶積極洽詢，並與飛利浦、HOLOGIC等大型國際企業商討合作，安克的呼吸中止症檢測系統「安克呼止偵」更獲多位當地專科醫師KOL肯定。

受限於去年疫情嚴峻，全球各實體展幾乎全數停辦或改線上模式，今年包括全球最大醫療器材展MEDICA，以及北美最大的北美放射學會年會RSNA，都重新恢復實體舉辦，聚集全球相關產、官、學及業者，大會現場交流熱絡。

安克生醫研發上市的呼吸中止症診斷系統「安克呼止偵」，已獲美國FDA、歐盟CE、台灣TFDA上市許可，能於清醒狀態下、10分鐘內完成呼吸中止症風險評估，同時能進一步透過「伴隨性檢測」，輔助醫師掌握完整呼吸道資訊，選擇最適當的後續治療方式，於MEDICA參展展示過程獲得許多驚艷目光，

不少來訪業者、衛生政府官員紛紛表示，該項智慧醫材有助於解決當地睡眠呼吸中止症的低診斷率現象，會後包括德國、義大利、韓國、馬來西亞衛福部官員等十多國的客戶前來積極洽談，當中以歐洲客戶佔比逾六成最高；此外，飛利浦、HOLOGIC兩家國際大廠，也在RSNA大會期間來商討技術合作、授權等各種合作模式。

安克生醫 德國

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