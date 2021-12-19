不只賣鍋貼！八方雲集搶攻咖啡市場 丹堤咖啡櫃檯改採外帶形式

八方雲集（2753）轉投資的丹堤咖啡繼土城金城店改裝後，第二家石牌全新概念店今（19）開幕，不但是全新LOGO，櫃檯點餐採開放式，讓客人更方便買了就走，並有自助點餐機，讓外界看到丹堤重新定位後的形象。

八方雲集去年宣布以6,570.4萬元，收購丹堤咖啡69%股權，正式跨入連鎖咖啡產業，根據丹堤官網，目前全台店鋪數為50家。

丹堤咖啡店鋪不但置換為全新LOGO，除了將以往以綠色為主視覺的英文Dante，以紅色呈現，旁邊並有黃、紅、藍的方塊組合，還打破以往內用店鋪形式，櫃檯以外帶形式為主，但樓上亦有內用區，目前已經改裝開幕第二家店。