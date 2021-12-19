聽新聞
test
0:00 / 0:00
不只賣鍋貼！八方雲集搶攻咖啡市場 丹堤咖啡櫃檯改採外帶形式
八方雲集（2753）轉投資的丹堤咖啡繼土城金城店改裝後，第二家石牌全新概念店今（19）開幕，不但是全新LOGO，櫃檯點餐採開放式，讓客人更方便買了就走，並有自助點餐機，讓外界看到丹堤重新定位後的形象。
八方雲集去年宣布以6,570.4萬元，收購丹堤咖啡69%股權，正式跨入連鎖咖啡產業，根據丹堤官網，目前全台店鋪數為50家。
丹堤咖啡店鋪不但置換為全新LOGO，除了將以往以綠色為主視覺的英文Dante，以紅色呈現，旁邊並有黃、紅、藍的方塊組合，還打破以往內用店鋪形式，櫃檯以外帶形式為主，但樓上亦有內用區，目前已經改裝開幕第二家店。
八方雲集今年前三季營收43.68億元，稅後純益3.95億元，年減16.3%，每股純益(EPS)6.53元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言