宣導四大住宅政策 營建署舉辦耶誕同樂會

營建署昨（18）日為讓民眾更加瞭解「公益出租人」、「住宅補貼」、「社會住宅包租代管」及「耐震補強」等四大住宅政策，在大安森林公園舉辦「幸福成家 聖誕同樂會」宣導活動。

營建署邀請「天馬戲創作劇團」演出「小神『初』任務」馬戲親子劇，利用輕鬆幽默的方式，帶出公益出租人三大優點，吸引許多民眾攜家帶眷到場觀看。

營建署表示，周邊還設有闖關活動，利用丟沙包、套圈圈、足球及堆堆樂等互動遊戲，搭配舞台有獎徵答，讓現場民眾瞭解四大住宅政策的意涵。每項關卡都有闖關完成禮，針對四關完成的人現場額外抽出Switch lite遊戲機、除濕機、全聯禮券200元得獎者，成功達到宣導四大住宅政策的活動意涵，適逢聖誕節前一週，現場氣氛熱絡。

營建署組長歐正興表示，經由此活動讓大家瞭解政府在居住方面提供的相關協助。另闖關卡結合聖誕賀卡，民眾現場完成闖關卡任務後，直接在背後寫上祝福分送給好友傳遞幸福，同時也能讓更多人知道四大住宅政策的優點，以達到政策宣傳效果。

營建署進一步指出，房東租給領有租金補貼房客成為公益出租人享綜合所得稅、房屋稅及地價稅減免；對於沒有時間管理但也想一起用好房做愛心的房東，則建議把租屋的事交給專業租賃業者，加入「社會住宅包租代管」，每屋每年可以享有1萬元修繕費、公證費、居安相關保險費等「3費補助」，最後還提供「包租案」房東房客3年租屋管理服務，讓房東輕鬆收租、房客安心居住。

此外，政府對於一定所得及財產以下家庭提供住宅補貼，除了每年8月及隔年的租金補貼，對於準備要購屋或只有一間最近兩年購屋的家庭，提供「自購住宅貸款利息補貼」，每戶最高優惠貸款額度210萬元至250萬元，無論是購屋及修繕貸款都有利息補貼。

營建署最後提醒，台灣地震頻繁，老舊房屋住戶要多加留意並定期檢視居家周圍環境，如房屋有結構安全疑慮，歡迎民眾申請「私有建築物耐震補強」補助，來提升自宅耐震能力，守護財產生命安全及居住品質，私有建築物耐震補強補助，每件最高可補助建築物補強費用之45%並以450萬元為上限。