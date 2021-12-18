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四大公投藍營全輸 學者揭三項關鍵因素

浩鼎抗癌藥獲秘魯衛生部核准 可進行三期人體臨床試驗

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

浩鼎（4174）今（18）日公告，該公司研發主動免疫抗癌藥OBI-822（Adagloxad Simolenin），通過秘魯衛生部藥監局審查，核准進行第三期人體臨床試驗。

浩鼎指出，OBI-822是以醣抗原Globo H為作用標的之主動免疫抗癌藥，將Globo H連結於載體蛋白KLH，打入人體後引發免疫細胞產生可對抗Globo H的抗體以治療癌症。

秘魯衛生部藥監局（DIGEMID）已核准進行第三期人體臨床試驗，依實驗設計，預計2023年進行期中分析，惟實際時程將依執行進度調整。

由於浩鼎已開始進行第三期人體臨床試驗，必須給付美國Optimer公司研發進度里程碑金100萬美元。另外，根據Fortune Business Insights公開之研究報告，全球2019年整體抗腫瘤用藥市場規模為1,413億美元，複合年成長率11.6%。惟浩鼎研發中主動免疫抗癌藥OBI-822尚處於臨床試驗階段，適應症之開發以尚未被滿足之醫療需求為主要目標，未來將綜合考量本公司整體產品線發展與佈局後，擬定開發策略。

抗癌藥 浩鼎

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