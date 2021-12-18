黃肇松期許 國內財經媒體多探討國際議題

2021現代財經新聞獎本周五(17日)公布得獎名單，評審團主任委員黃肇松講評時指出，主辦單位希望他提點建議，他的想法是，新冠疫情總會慢慢紓解，希望明年可以看到不少與台灣有關的國際財經發展的參賽作品。

黃肇松指出，財團法人現代財經基金會主辦現代財經新聞獎，今年邁入第十屆，十年磨一劍，這個獎已經變成相當重要的台灣新聞獎的品牌了，「各位新聞同業，媒體在做、社會在看，媒體的努力一定也會得到鼓勵的」。

他說，不久前，社團法人中華人權協會邀請他去頒發一個獎項，新聞報導人權貢獻獎（註：得獎作品為鏡週刊的「石木欽案及銀行員之死事件調查報導」），「這個獎項很少聽到，可見各行各業都注意我們媒體在做些什麼」，希望明年今天，財經媒體界能夠提供更多好作品。

2021現代財經新聞獎分成兩大類、三個獎項，財經新聞報導類方面，報紙部分有七家媒體14篇作品、雜誌部分有四家媒體21篇；影音財經專題類方面，有八家媒體17篇作品，總共52篇作品，比去年的57篇略微少了一點，可能與作品甄選在春夏之間，疫情再次爆發影響採訪工作有關。

黃肇松說，總的來講，今年的參賽作品還是以疫情之下的財經發展主題為大宗，不乏對弱勢族群的關懷，「顯示我們台灣社會在困難中有溫情，在困頓中給溫暖，這樣的媒體特色值得我們驕傲」。

除了疫情之外，對於台灣當前重大的政經議題，包括節能減碳、網路新金融的發展、財經正義、或者揭露財經不正義的題目也有，半導體跟晶片供應鏈的問題、公司治理、ESG的發展、5G的發展，缺水缺電的問題、能源問題、住宅正義等等，也有很多新聞同業深入報導，非常可佩。

黃肇松提醒，疫情總會過去，疫後台灣必然會在財經上有新的發展，也面臨新的挑戰。主辦單位要他講話時候提點建議，「今年所有作品裡面，我們看不太到，有關國際財經發展跟台灣關係這樣的主題」。

新的年頭來了，疫情不管要共存或者如何，總會慢慢紓解，希望明年這個時候看得到新的參賽議題，尤其是台灣的經濟發展一定是要跟國際接軌、一定要有國際觀，期望明年的參賽作品，有相當大的比重來自與台灣有關的國際議題的探討。