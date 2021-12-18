MISA企業主躍昇計畫 已成功輔導百家企業

以傳承頂尖企業家經營與人生智慧的中華經營智慧分享協會（MISA智享會）開課以來，已成功輔導百家企業；展望2022年，MISA智享會將持續針對企業併購、ESG（環境、社會和企業治理）等領域培養企業領導者，攜手各大企業善盡社會企業責任。

甫成立周年的智享會是由大聯大永續長曾國棟擔任理事長。曾國棟於1980年與友人共同創立友尚、2000年成為台灣第一家電子零件通路上市公司、2010年加入大聯大控股公司，大聯大2020年營業額已站上6000億元大關 。

從6人小公司到5000人以上的國際大企業，曾國棟積累融資、募資、上市櫃、投資、購併、人才、創新等多項實務經驗，並在四十載職場中察覺，許多企業缺乏有系統的傳承教育。

曾國棟認為，他初入職場時，也曾遇過求教無門的挫折，他許下心願，日後要把職場經驗都寫下來不藏私傳授，他也集合眾人傾盡畢生經營智慧，邀請世紀奧美創辦人丁菱娟、友嘉總裁朱志洋、城邦媒體集團首席執行長何飛鵬、裕隆集團特別顧問黃日燦特等共40位以上頂尖企業主，以「院士」身分透過傳智學院-OPM 企業主躍昇計畫，培訓企業主、總經理與高階主管。

一年來，傳智學院OPM企業主躍昇計畫課程為大、中、小型企業與新創企業規劃六大課程板塊，「院士班」由院士親自進行個案輔導、「企經班」、「投資併購實務精修班」重實戰、「傳智大講堂」傳授戰略心法、「傳智咖啡座談」分享產業趨勢、「影音學院」以數位形式傳承院士經營智慧。

傳智學院課程教育橫跨製造業、科技業、傳產業、電子業、服務業等不同領域，已成功輔導數十家中小企業、為60家企業進行高階主管培訓，並有3家企業著手準備上市櫃，而「投資併購實務精修班」更吸引已上完EMBA課程的企業家前來進修，目前已有兩家企業併購案正在密切進行中。

明年傳智學院將推出全新影音內容，其中，曾國棟已錄製完成50則影音即將上線，後續將再推出各院士親授影音。未來，傳智學院將建立起龐大的影音資料庫，就像一座經營管理知識的圖書館，以策略、行銷、人才、授權等各個專業領域，讓人在此尋求成功企業家的專業解答，學習經營心法，將不再受時空限制。