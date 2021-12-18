屏東精品咖啡評鑑揭曉 瑪家鄉嵐雲綠海獲特等獎

屏東縣咖啡種植面積約450公頃，是全台之冠，屏東縣府舉辦屏東精品咖啡評鑑，今年由瑪家鄉嵐雲綠海莊園卓榮華獲獎，75歲卓榮華與兒子卓永昌一起種咖啡，咖啡種植在海拔900公尺到1200公尺瑪家山上，父子種植咖啡約10年，不斷研發種植技術。

卓永昌排行老四，他說，近年來屏東縣咖啡園深受咖啡果小蠹蟲害，從山下往山上蔓延，雖然瑪家山區還未發現果小蠹危害，但仍做好相關防治，若發現有果小蠹入侵，會將咖啡樹矮化，砍掉剩下約3、40公分高，清園加強管理。

今年拿下優質獎的八一高地的陳科翰，他的咖啡在三地門鄉德文村，他說，咖啡果小蠹危害往海拔高蔓延，咖啡園約有2％受到影響，研究生物防治，達到控制果小蠹，咖啡園維持乾淨，清理、通風，重點是要大家一起來防治，才能避免交叉感染

陳科翰說，他參加縣府舉辦咖啡評鑑每年得獎已累計12個獎項，「咖啡風味就是乾淨，乾淨咖啡才會耐喝」，研究各種發酵菌種，希望能做出風味平衡咖啡。

陳科翰說，縣府舉辦咖啡評鑑對咖啡農幫助大，許多台北知名莊園，甚至全國最大連鎖咖啡莊園都會跟他們採買咖啡豆，曝光度增加，也激勵大家要更加努力，讓屏東咖啡推廣全世界，不斷研究精進發酵方法。

2021屏東精品咖啡評鑑得獎名單：特等獎1名由嵐雲綠海-卓榮華，頭等獎2名由山溪松徑咖啡莊園（葉澤菁）及台灣金石咖啡莊園榮獲，優等獎3名由法力屋莊園、霧努咖啡-杜俊文及嵐雲綠海-卓榮華榮獲，優質獎6名由八一高地（陳科翰）、巴西崗咖啡、巴瓦隆莊園、雲霧山林文創產物企業社、倚荹麓-屋峇琉甦及獅子草山咖啡莊園（楊緯震）榮獲。

原民處指出，評鑑活動縣府除頒發獎牌給特等獎1名、頭等獎2名及優等獎3名獲獎莊園外，今年度特別增設優質獎項6名並頒發獎狀，鼓勵農民提升咖啡生產品質。