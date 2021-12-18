屏東精品咖啡評鑑揭曉 瑪家鄉嵐雲綠海獲特等獎
屏東縣咖啡種植面積約450公頃，是全台之冠，屏東縣府舉辦屏東精品咖啡評鑑，今年由瑪家鄉嵐雲綠海莊園卓榮華獲獎，75歲卓榮華與兒子卓永昌一起種咖啡，咖啡種植在海拔900公尺到1200公尺瑪家山上，父子種植咖啡約10年，不斷研發種植技術。
卓永昌排行老四，他說，近年來屏東縣咖啡園深受咖啡果小蠹蟲害，從山下往山上蔓延，雖然瑪家山區還未發現果小蠹危害，但仍做好相關防治，若發現有果小蠹入侵，會將咖啡樹矮化，砍掉剩下約3、40公分高，清園加強管理。
今年拿下優質獎的八一高地的陳科翰，他的咖啡在三地門鄉德文村，他說，咖啡果小蠹危害往海拔高蔓延，咖啡園約有2％受到影響，研究生物防治，達到控制果小蠹，咖啡園維持乾淨，清理、通風，重點是要大家一起來防治，才能避免交叉感染
陳科翰說，他參加縣府舉辦咖啡評鑑每年得獎已累計12個獎項，「咖啡風味就是乾淨，乾淨咖啡才會耐喝」，研究各種發酵菌種，希望能做出風味平衡咖啡。
陳科翰說，縣府舉辦咖啡評鑑對咖啡農幫助大，許多台北知名莊園，甚至全國最大連鎖咖啡莊園都會跟他們採買咖啡豆，曝光度增加，也激勵大家要更加努力，讓屏東咖啡推廣全世界，不斷研究精進發酵方法。
2021屏東精品咖啡評鑑得獎名單：特等獎1名由嵐雲綠海-卓榮華，頭等獎2名由山溪松徑咖啡莊園（葉澤菁）及台灣金石咖啡莊園榮獲，優等獎3名由法力屋莊園、霧努咖啡-杜俊文及嵐雲綠海-卓榮華榮獲，優質獎6名由八一高地（陳科翰）、巴西崗咖啡、巴瓦隆莊園、雲霧山林文創產物企業社、倚荹麓-屋峇琉甦及獅子草山咖啡莊園（楊緯震）榮獲。
原民處指出，評鑑活動縣府除頒發獎牌給特等獎1名、頭等獎2名及優等獎3名獲獎莊園外，今年度特別增設優質獎項6名並頒發獎狀，鼓勵農民提升咖啡生產品質。
縣長潘孟安說，推動及強化P-Coffee的市場上的品牌知名度，縣府將向本次評鑑活動品質達到精品咖啡標準的農民採購評鑑生豆製成咖啡商品。以P-Coffee品牌結合莊園及咖啡小農的方式共同於市場上進行行銷推廣，為屏東咖啡產業帶來更大商機。
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