消費者有福！傳統車廠反攻電動車市場

TOYOTA拿下今年全球暢銷車款,電動車的布局更喊出「EV for everyone 」,代表著傳統車廠全面反攻電動車市場。國內各代理業者導入的電動車款速度也將加快,今年LEXUS已推出純電的UX300e,Audi導入e-tron及-e-tron Sportsback;據了解,明年TOYOTA會引入品牌第一台電動車;Nissan Leaf長程版明年也可望導入。

TOYOTA在12月14日社長豐田章男發布全球電動車戰略,向全世界展示身為全球龍頭車廠在BEV領域的堅強實力;2030年將投入開發30款BEV車型的戰略,預計將投入8兆日圓(約700億美元)開發全產品線電動車,TOYOTA將成為「碳中和汽車的全系列製造商」。

滿足世界不同顧客需求開發的全新電動車平台,豐田 BEV車系「 Beyond Zero 」意指「超越零碳排」,目標不只是零碳排,更要讓所有人享受移動幸福樂趣,全力朝著「EV for everyone」方向挺進。

Tesla折掀起的電動車風潮後,傳統車廠全面加入戰局,未來電動車選項更多元,也代表著電動車的趨勢已經在改變,也代表選擇車款將愈來愈多,可以想見電動車將進入百花齊放的時代。

Audi e-tron 在台灣推出後,積極佈局多元化充電網絡共同打造便利純電生活圈;台灣奧迪針對「家用充電」、「目的地充電」與「高效充電」等三大面向的充電服務,滿足Audi e-tron 車主充電需求,更希望能推動台灣電動車市場的整體發展。

UX 300e為Lexus導入台灣首款電動車,親民價169.9萬元首批200台已經完銷,讓買車的消費者更安心,UX 300e更提供EV動力電池8年或16萬公里(以先到者為準)保固,電池容量70%以上

裕隆日產配合政府2040年禁售純燃油車的政策,積極向日產爭取導入電動車款,除了新世代NISSAN LEAF已於2019年第三季上市,目前也積極與日產檢討NISSAN 全新跨界休旅電動車ARIYA的導入;另外,長程版LEAF純電動車期望於2022年導入。

Tesla帶動的旋風,全球瘋電動車,除了BEV車型外,TOYOTA將提供實現碳中和的「全產品線」選擇,TOYOTA也持續提供HEV (Hybrid Electric Vehicle,油電複合動力車)、PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle,插電式油電複合動力車)及FCEV (Fuel-Cell Electric Vehicle,氫燃料電池電動車)等全系列產品。