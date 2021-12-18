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消費者有福！傳統車廠反攻電動車市場

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
台灣奧迪發表首輛純電車款Audi e-tron搶攻國內電動車市場商機。台灣奧迪提供
台灣奧迪發表首輛純電車款Audi e-tron搶攻國內電動車市場商機。台灣奧迪提供

TOYOTA拿下今年全球暢銷車款，電動車的布局更喊出「EV for everyone 」，代表著傳統車廠全面反攻電動車市場。國內各代理業者導入的電動車款速度也將加快，今年LEXUS已推出純電的UX300e，Audi導入e-tron及-e-tron Sportsback；據了解，明年TOYOTA會引入品牌第一台電動車；Nissan Leaf長程版明年也可望導入。

TOYOTA在12月14日社長豐田章男發布全球電動車戰略，向全世界展示身為全球龍頭車廠在BEV領域的堅強實力；2030年將投入開發30款BEV車型的戰略，預計將投入8兆日圓(約700億美元)開發全產品線電動車，TOYOTA將成為「碳中和汽車的全系列製造商」。

滿足世界不同顧客需求開發的全新電動車平台，豐田 BEV車系「 Beyond Zero 」意指「超越零碳排」，目標不只是零碳排，更要讓所有人享受移動幸福樂趣，全力朝著「EV for everyone」方向挺進。

Tesla折掀起的電動車風潮後，傳統車廠全面加入戰局，未來電動車選項更多元，也代表著電動車的趨勢已經在改變，也代表選擇車款將愈來愈多，可以想見電動車將進入百花齊放的時代。

Audi e-tron 在台灣推出後，積極佈局多元化充電網絡共同打造便利純電生活圈；台灣奧迪針對「家用充電」、「目的地充電」與「高效充電」等三大面向的充電服務，滿足Audi e-tron 車主充電需求，更希望能推動台灣電動車市場的整體發展。

UX 300e為Lexus導入台灣首款電動車，親民價169.9萬元首批200台已經完銷，讓買車的消費者更安心，UX 300e更提供EV動力電池8年或16萬公里(以先到者為準)保固，電池容量70%以上

裕隆日產配合政府2040年禁售純燃油車的政策，積極向日產爭取導入電動車款，除了新世代NISSAN LEAF已於2019年第三季上市，目前也積極與日產檢討NISSAN 全新跨界休旅電動車ARIYA的導入；另外，長程版LEAF純電動車期望於2022年導入。

Tesla帶動的旋風，全球瘋電動車，除了BEV車型外，TOYOTA將提供實現碳中和的「全產品線」選擇，TOYOTA也持續提供HEV (Hybrid Electric Vehicle，油電複合動力車)、PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle，插電式油電複合動力車)及FCEV (Fuel-Cell Electric Vehicle，氫燃料電池電動車)等全系列產品。

TOYOTA及Lexus在全球BEV銷售量達350萬輛的目標；此外，也宣布Lexus未來將分階段全車系轉為BEV車型，2030年將首先在美國、歐洲和中國實現，2035年則會擴及到全球市場。

TOYOTA在12月14日社長豐田章男發布全球電動車戰略，向全世界展示身為全球龍頭車廠在BEV領域的堅強實力。和泰車提供
TOYOTA在12月14日社長豐田章男發布全球電動車戰略，向全世界展示身為全球龍頭車廠在BEV領域的堅強實力。和泰車提供
NISSAN 長程版LEAF純電動車期望於2022年導入。裕日車提供
NISSAN 長程版LEAF純電動車期望於2022年導入。裕日車提供
「EV for everyone 」TOYOTA在2030年達成全球BEV年銷量350萬台的目標。黃淑惠截圖
「EV for everyone 」TOYOTA在2030年達成全球BEV年銷量350萬台的目標。黃淑惠截圖

電動車 Audi

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