普瑞博攜手台塑 P-Tex抗沾黏複合膠粒獲國家新創獎肯定

普瑞博生技17日表示，該公司開發的P-Tex仿生雙離子抗沾黏高分子添加劑，結合台塑公司塑料的「P-Tex仿生雙離子抗沾黏醫用高分子塑料」，獲得2021第18屆國家新創獎殊榮，普瑞博董事長陳彥文分享新創團隊挑戰與突破，P-Tex複合塑料也將發展各種新型抗沾黏醫療耗材產品，提供高水準及安全的醫材產品，創造人類福祉。

普瑞博表示，該公司以全球獨家專利「ZISC雙離子技術平台」抗沾黏核心技術，開發出P-Tex複合材料，具有抗蛋白質、抗病毒、抗凝血、抗組織粘黏、抗菌、抗生物聚集等特性。

台塑以獨特加工技術，將聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯醋酸乙烯酯（EVA）、聚丙烯（PP）等塑膠原料，與普瑞博P-Tex高分子混煉加工，開發世界首創抗沾黏複合膠粒，可於高溫下使用射出成型製作，減少製作程序，降低國內醫療器材產業進入之門檻，因而獲得國家新創獎－企業新創獎肯定。

目前「P-Tex仿生雙離子抗沾黏醫用高分子塑料」正進行專利申請中，P-Tex抗沾黏複合膠粒應用於洗腎管、鼻胃管、防護衣、細胞培養袋等醫療用途，避免細胞、蛋白質、細菌等生物分子的吸附，達到抗沾黏的特性，可大幅改善醫材容易產生細菌沾黏、血栓等問題，提升患者生活品質。未來將進一步擴大應用於其他醫療用途，並開發抗菌防臭衣服、美容保濕面膜與特殊塗料等民生及工業用品領域。

普瑞博的專利雙離子技術平台，應用層面相當廣，公司於2016年成立之後，當年即獲得第13屆國家新創獎－初創企業獎，而後成功開發出白血球減除過濾器、實驗室用微型過濾器、高分子抗沾黏材料三大類產品，其中紅血球專用減白過濾器陸續取得美國FDA、台灣TFDA及歐盟CE上市許可，並於今年取得台灣捐血中心的合格供應商資格。

減白過濾器進入門檻高，主要由三大國際廠商分食全球每年超過8,000萬套需求市場，普瑞博突破國際大廠過濾膜專利技術壁壘，成為第四家產品成功上市企業。普瑞博產品效能為同類產品之冠，極具市場競爭力，公司技術吸引台塑集團青睞，將授權南亞投入血袋廠及過濾套組產線建置，生產Real-time/In-line減白過濾套組，合作攻佔全球產值277億元的血庫市場。此外，與台塑共同發展的P-Tex抗沾黏複合膠粒也將量產，提高下游加工產品的附加價值。

陳彥文表示，公司研發團隊將研究成果商業化，獲得中華開發生醫貳基金、工研院數位經濟基金及和通等知名創投資金挹注，以及策略夥伴台塑集團青睞，讓普瑞博這樣的新創公司能夠進軍國際市場，希望普瑞博的創業過程能激勵台灣所有新創團隊信心，普瑞博也將持續以雙離子核心技術平台，研發更多應用產品，對生技醫療產業升級貢獻力量。