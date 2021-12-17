國家新創獎暨Demo day 評審團推薦七大亮點技術吸睛

2021全球疫情侵擾，加速數位醫療轉型，帶動更多新創技術發明，第18屆國家新創獎17日舉行頒獎典禮，今年參展數量共計316參賽案件，203件技術獲獎。新創獎總召集人-生策會副會長楊泮池指出，疫情讓更多第一線醫師看到臨床需求，著手開發，醫師創新突破，顛覆傳統應用創意、也看到更多跨領域整合、數位轉型的趨勢。

楊泮池指出，更重要的是許多醫院，已經開始將這些創新在醫院落地應用，推進真實世界驗證，讓更多新創能量源源不斷 !

邁入第18屆的國家新創獎，已是台灣醫療新創連結全球資本投資，規模最大的平台。典禮當天並舉辦Demo Day，由評審技術推薦登台pitch，爭取被投資機會。其中，臺大醫院廖偉智醫師開發助胰見（PANCREASaver），可以偵測小於2公分的胰臟癌，準確度超過九成，獲得三個國際創投熱烈提問；成大孫孝芳團隊-icONE-智慧優質胚胎預測系統，預測成功著床達到92%的精準度，為人工生殖技術推進一大進展。

獲評審推薦的還有北榮吳博貴主任團隊，開發世界唯一可採「免截骨」之自體骨滅活醫材以及晶祈生技球面-人工視網膜晶片、美宸科技-智能男性內褲、精拓生技-癌症個人化用藥、生德奈生技-高通量微量生物反應器等七個技術團隊。

參與選案，則有哈佛醫學院創新創業的重要天使創投Flare Capital、Novartis、以及J&J Innovation，台灣科技界代表包括緯創醫學郭志峰總監、佳世達科技楊宏培總經理、研華科技楊瑞祥技術長，以及Intel亞洲區總監戴明毅 Geroge Tai都在現場直接點評。

科技部部長吳政忠頒獎時表示，創新是台灣下世代產業的競爭關鍵。為協助科研創新創業，科技部將從三大方向著手，包括推動學界孵化科技新創、提供輔導平台媒合投資、以及鏈結國際資源等，幫助團隊走過最挑戰的草創期。

面對幾年台灣新創能強， 經濟部技術處處長邱求慧也表示，Covid-19疫情肆虐全球，加速了生醫與醫療科技新創發展的浪潮，今年全球相關領域新創投資額將超過400億美元，較疫情前三倍成長。鼓勵現場新創團隊，大膽爭取國際資金合作、加速商業化與規模化的腳步。