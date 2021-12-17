「RIDE ON台灣自行車50年」16家巨頭共同宣布活動展開

「RIDE ON台灣自行車50年」特展活動已熱烈展開，國內16家自行車巨頭今(17)日齊聚一堂，共同宣布系列活動正式展開，以展覽、講座、教育推廣、線上募資、podcast節目等生活面向出發，玩轉生活騎乘樂趣，推廣友善騎行文化。

為了將「騎向未來」的特展理念，開枝散葉到台灣各個角落，今天包括巨大、美利達、桂盟、正新、建大、安大、信隆、速聯、瑞振、彥豪、天心、維樂、鋐光、六哥、維格、榮輪等16家台灣自行車巨頭。

以及中科管理局、台中市文化局、台灣自行車輸出公會等代表難得齊聚一堂，在台中自行車文化探索館共享計畫第一階段成果，同時也宣布系列活動正式展開。

因應疫情，台灣自行車產業50年紀念特展跳脫傳統展覽思維，靈活籌劃，在過去一年獲得許多產業夥伴無私協助、共襄盛舉。

自行車文化探索館營運總監汪家灝表示，在年末繁忙時節，所有夥伴一同出席，既感動也感謝，從製造工藝到社會公益，所有夥伴都是推廣台灣『Cycling Paradise騎乘島嶼』的最強創意團隊，也是最佳代言人。

汪家灝邀請民眾留意自行車文化探索館的官方臉書，以追蹤更多精彩活動預告，也歡迎親子、學校團體、企業福委會、自行車同好社團，一起來台中觀展或參與講座活動。

第一階段於嘖嘖集資平台亮相的「限定版RIDE ON紀念車」，其目的是為了表達對「贊助未來方案」慷慨解囊的資助者真摯的感謝，集資金額扣除基本開銷後，將全數投入孩童的自行車文化推廣教育。

自行車文化探索館在全球訂單滿載、原物料緊缺的種種不易中，傾全力排除萬難，集力打造100輛RIDE ON感謝紀念車，在活動會場中吸引眾人的目光。

汪家灝說，同業夥伴多年來默默付出，這次「贊助未來方案感謝紀念車」是拋磚引玉，希望喚起更多民眾關注，並加入友善騎行教育推廣行列。「童年不該只從車窗看世界，享受騎乘自行車的自由感，解鎖童年探索世界的翅膀，是我們的目標。」

「享騎行，進而想騎行！」汪家灝希望讓大人小孩都能學習正確使用移動工具及用路知識，享受在台灣騎乘的樂趣。