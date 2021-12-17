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后科光環加持房市升溫 展裕跨國合作明年推案上看3字頭

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
中科后里園區在美光等大廠進駐下，帶動區域房市持續升溫。記者宋健生／攝影
中科后里園區在美光等大廠進駐下，帶動區域房市持續升溫。記者宋健生／攝影

在中科園區光環加持下，台中市后里區房市前景看俏，近幾年深耕中部海線地區的展裕建設，今（17）日宣布明年將在后里推出總銷逾25億元、總戶數達200餘戶的住宅大樓案，這也是當地有史以來規模最大建案，市場推估單價將從3字頭起跳。

展裕建設今天舉辦跨國簽約儀式，邀請日本北海道市占率逾七成的岩田地崎建築株式會社、七期豪宅推手戴育澤建築師、結構技師教父戴雲發，以及代銷龍頭海悅國際四強聯手。

包括展裕建設董事長黃威勝、岩田地崎建築株式會社總經理谷地榮秀、戴雲發Alfa Safe總經理戴雲發、海悅國際總經理曾俊盛、建築師戴育澤及德友建設董事長黃敦修等人都到場。

展裕建設過去推案以大海線地區為主，包括苗栗苑裡、台中大甲及外埔等地，此次進軍后里，在甲后路旁整合了1,731坪土地，規劃興建200多戶中小坪數、2至3房的產品，預計明年3月取得建照，鎖定后科科技新貴及在地首購族客層。

黃威勝表示，此案基地位於國道一、三、四號金三角核心，距離中科后里園區僅7分鐘車程，且鄰近麗寶樂園、南北面萬坪保育樹海，極具地理優勢。

黃威勝強調，展裕首次從后里出發，斥資禮聘跨國級卡司團隊大規模完整開發，不但導入世界專利的Alfa Safe耐震系統工法，更希望以日本職人的精神，打造讓客戶滿意的建築。

負責全案營建的日本岩田地崎建築株式會社來頭不小，集團明年將迎接100周年，是北海道的營建龍頭，在日本國內較具代表性的實績，包括北海道千歲機場、橫濱市地標70層樓的「未來港21世紀大樓」，目前也參與最高難度的磁浮列車山岳隧道工程。

近幾年，岩田地崎在台灣也陸續參與象徵都市隧道技術的北高捷運工程、台電電纜地下化隧道工程，以及台灣高鐵工程等；另與德友建設合作，在桃園、新北市也有建案工程。

后科近幾年發展快速，進駐大廠包括美光、友達等，帶來的逾萬人的就業人口，逐漸形成另一個房市熱區。據了解，后里過去推案多以中小型個案為主，今年中，長虹建設以5億元購入甲后路近1,600坪土地，為區域房市再添熱度。

展裕建設舉行跨國簽約儀式，宣布組成國際團隊將在后里推出超級大案。記者宋健生／攝影
展裕建設舉行跨國簽約儀式，宣布組成國際團隊將在后里推出超級大案。記者宋健生／攝影

日本 北海道 房市

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