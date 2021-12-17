中鼎集團首屆永續工程論壇 引領工程界邁向淨零之路

中鼎集團為因應國際永續發展趨勢，引領工程界朝永續與淨零之路邁進，中鼎與中鼎教育基金會於12月17日假集思交通部國際會議中心，聯合籌辦「2021台灣永續工程論壇-智能化綠色技術」活動，邀集近200位工程界知名專家學者、業界先進及中鼎同仁共襄盛舉，一同關注、探討永續發展與淨零碳排相關議題。

本次論壇聚焦中鼎集團「iEPC智能化統包工程、智慧工廠、循環經濟、綠色工程」四大核心技術及碳中和等相關議題，探討如何以工程專業推動全球永續發展。中鼎集團余俊彥總裁表示，面臨全球低碳轉型趨勢，台灣承諾於2050年達成淨零排放目標，中鼎身為台灣產業龍頭，更是責無旁貸。活動中，中鼎分享發展多年的「iEPC」及「綠色工程」推動經驗與心得，期能對業界有所裨益與啟發。中鼎教育基金會董事長簡又新大使則表示，本次活動為首屆永續工程論壇，透過中鼎的優異成果與相關資訊的分享，在多方討論下凝聚共識，帶動產業永續共好。

本次論壇分為上、下午二場次。上午場邀請知名專家學者及中鼎高階主管進行專題演講，依序為臺灣大學環工所名譽教授蔣本基、中鼎工程技術部總經理李民立、台灣永續能源研究基金會執行長顧洋、中鼎工程創研長韓榮裕，以及臺灣營建研究院院長呂良正；下午場則以「世界咖啡館」活動形式，由臺灣師範大學環教所葉欣誠教授主持，進行永續議題分組討論及交流。

中鼎集團以「永續創新綠色工程，友善地球、守護世界」為永續願景，透過綠色工程的推動，在「綠色技術」、「綠色承攬」及「綠色投資」等三方面，努力創造經濟及環境的雙贏，卓越的ESG績效持續獲得外界肯定，包含：連續7年入選道瓊永續指數（DJSI）新興市場成分股、蟬聯台灣企業永續獎（TCSA）十大典範企業、獲摩根士丹利（MSCI）ESG評等A級、CDP碳揭露評鑑B管理等級，以及《天下雜誌》CSR企業公民獎等。此外，積極響應國際淨零目標，參與「台灣淨零行動聯盟」及「台灣淨零排放協會」的創立，並承諾2030年辦公據點、2050年辦公室及製造據點的零碳排；近期，為展現投入淨零的承諾與決心，更進一步推出「淨零EPC」，投入EPC統包建廠淨零行動，攜手全球供應鏈夥伴落實永續。

展望未來，中鼎集團承諾秉持「Most Reliable最值得信賴」的品牌精神，善盡企業社會責任，持續擴大綠色工程影響力，帶動業界朝淨零EPC目標前進！