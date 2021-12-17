竹市明年公告現值均漲0.99% 站前角地蟬聯「地王」

新竹市地價及標準地價評議委員會今天評議通過明年公告土地現值及公告地價，考量民眾負擔，公告地價凍漲、土地現值全市平均漲幅0.99％，調整結果將於明年元旦公告。新竹市市最高地價宗地「地王」由新竹火車站前中正路與大同路口角地蟬聯。

新竹市政府地政處處長曾淑英說，今年受疫情影響，營建人力及材料雙缺，建築成本不斷提高，以致預售建案售價攀升，但綜觀整體房地市場，新竹市都市地價指數上揚1.09，住宅價格指數也僅微幅成長0.44，交易量則呈現先強後弱的不確定態勢。

新竹市地價及標準地價評議委員會經多方參考實價登錄交易量、價格及屋齡等，再綜合考量對交易影響、稅賦公平及整體經濟情勢等因素後，今天評定明年全市公告現值平均漲幅為0.99%，調整後占市價比例提高為89%，依評定結果，公告現值持平區段占全市45%，調整區段主要反映土地使用強度或性質變更與各相同使用土地間均衡。

另外，公告地價自2016年起改為每2年調整1次，今年也一併評議，考量整體社會經濟情勢、民眾稅捐負擔及各區段間均衡性等，明年公告地價調幅為0%，地價占市價比例為20.03%，本次約有9成的公告地價區段未調整。

地政處指出，綜觀新竹市今年不動產交易，上半年明顯成長，但下半年有下滑趨勢，進一步分析實價登錄資料，交易多集中在屋齡5年內的新成屋或預售建案交屋，於中古屋價格成長並不顯著，綜合考量市場整體表現並避免公告現值隨市場短期表現過度動盪，公告現值僅微幅調整。

其中，又以巨城購物中心周邊商業活動熱絡、世界高中旁介壽段都市更新基地使用性質變更等，為本次漲幅較大區域，而站前商圈因未有新商場進駐，地價持平，調整後全市最高地價宗地，依舊由位於新竹火車站前中正路與大同路口角地蟬聯，每平方公尺49萬6600元（每坪約164萬元）與去年持平。