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力積電今捐款百萬 響應台灣世界展望會助學行動

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
力積電今捐款百萬，響應台灣世界展望會助學行動。圖／業者提供
力積電今捐款百萬，響應台灣世界展望會助學行動。圖／業者提供

力晶積成電子製造公司（6770）長期關注公益活動，尤希望能回饋在地、培植在地青少年及兒童教育發展。2021歲末年終之際，於公司上市後首次號召員工響應台灣世界展望會助學行動，累計超過500名員工參與，共計捐款100萬元整。捐贈款項將全數投入台灣世界展望會於新竹區域服的孩童助學金、新竹縣尖石鄉錦屏村那羅育樂教室課後照顧，以及新竹縣市孩童生涯探索方案。

台灣世界展望會自1964年成立，以兒童及青少年為核心、致力關懷偏遠貧困兒童，使弱勢學童也能獲得足夠教育資源，擁有平等的學習機會，每年延續扶持4.5萬名貧童的上學路。台灣世界展望會在新竹地區共服務約2,000名弱勢孩童，除每學期發放孩童助學金外，亦給予面臨求學或就業抉擇階段的青少年扶持，以生命品格教育、生涯發展預備、自立生活能力三大概念，開辦職業參訪體驗、原民尋根之旅等生涯探索方案。並觀察地方需求，自民國95年起開辦新竹縣尖石鄉錦屏村「那羅育樂教室」課後照顧方案。

2021年，全球持續受新冠肺炎疫情影響，台灣世界展望會求助家庭增加近5成。力積電觀察到嚴苛環境對弱勢家庭的劇烈影響，透過公司號召，發起內部公益募款，全數投入新竹在地兒少關顧工作，短短半個月即累積達100萬元捐款，給予受助家庭及孩童龐大支持。力晶積成電子製造股份有限公司謝再居總經理表示：「教育是翻轉孩童未來的最大機會，讓孩童能穩定上學、在學習中發掘自己的專長，才能更有力量突破資源的限制、勇敢追求理想。」並期待藉此拋磚引玉，能讓更多人關注在地孩童的教育學習議題，實踐對每個弱勢孩童的「全面性關懷」，邀請大眾一同響應台灣世界展望會關懷行動。

力積電今捐款百萬，響應台灣世界展望會助學行動。圖／業者提供
力積電今捐款百萬，響應台灣世界展望會助學行動。圖／業者提供

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