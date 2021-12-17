力積電今捐款百萬 響應台灣世界展望會助學行動

力晶積成電子製造公司（6770）長期關注公益活動，尤希望能回饋在地、培植在地青少年及兒童教育發展。2021歲末年終之際，於公司上市後首次號召員工響應台灣世界展望會助學行動，累計超過500名員工參與，共計捐款100萬元整。捐贈款項將全數投入台灣世界展望會於新竹區域服的孩童助學金、新竹縣尖石鄉錦屏村那羅育樂教室課後照顧，以及新竹縣市孩童生涯探索方案。

台灣世界展望會自1964年成立，以兒童及青少年為核心、致力關懷偏遠貧困兒童，使弱勢學童也能獲得足夠教育資源，擁有平等的學習機會，每年延續扶持4.5萬名貧童的上學路。台灣世界展望會在新竹地區共服務約2,000名弱勢孩童，除每學期發放孩童助學金外，亦給予面臨求學或就業抉擇階段的青少年扶持，以生命品格教育、生涯發展預備、自立生活能力三大概念，開辦職業參訪體驗、原民尋根之旅等生涯探索方案。並觀察地方需求，自民國95年起開辦新竹縣尖石鄉錦屏村「那羅育樂教室」課後照顧方案。