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台糖公益市集18日登場 募贈70萬元物資助社福團體

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

台糖加油站一年一度的寒冬送暖活動明（18）日將於溪湖糖廠登場。今年台糖總共募集到逾70萬元物資，全數將於明日捐贈給社福團體。此外台糖一共邀集了11家公益團體來擺攤，並安排多項精彩節目及小孩子最喜歡的氣墊遊戲城堡，歡迎民眾前來共襄盛舉，一起加油送愛做公益！

台糖加油站長期致力建構愛心公益平台，今年「加油捐點做公益」活動成果更勝以往，短短一個月的時間內就吸引5萬多名加油民眾共襄盛舉，最終募集的點數共可兌換約70萬元的台糖等值物資，並訂於明日的加油送愛成果發表會暨公益市集上，轉贈給公益團體。

此外，明日的公益市集一共有華山、創世、家扶、美善、伊甸、善牧、勵馨、麻煩小天使、喜樂保育院、新扶小羊協會及台北市肢體殘障運動協會等11個社福團體前來擺攤，共襄盛舉。活動當日前200名捐出五張11至12月發票的民眾，就可免費兌換一張價值50元的園遊券，憑券亦可免費搭乘溪湖糖廠的五分車，欣賞美麗的鄉村田園景色，有得吃又有得玩。

台糖更邀請有「后里小鄧麗君」稱號的歌手翁鈺鈞帶來精彩的演唱，另有安排專業有氧舞蹈、國樂及薩克斯風等表演節目。同時現場也設有遊戲城堡氣墊床供小朋友免費暢玩，相當適合親子一起來同樂。

「台糖加油站不僅是加油站，還能作為民眾行善的公益愛心平台！」台糖油品事業部已連續18年從事公益活動，更發行「愛心加油卡」讓民眾可以將加油獲得的點數轉贈給慈善團體，並進一步將愛心轉化為具體生活物資，協助社福團體照料弱勢族群。

台糖希望藉此帶動行善風氣，並在歲末之際將社會溫暖傳播出去。明日上午歡迎民眾來溪湖糖廠一起暖暖送愛，並在做好防疫措施及保持社交距離的前提下，前來同樂做公益。

台糖 公益活動

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