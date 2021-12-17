法院公告，淡水捷運站對面的大都會廣場，包括B1、2樓、3樓以及1樓、6樓持分建物遭法拍，債務人為名統建設，總面積約2800坪，底價22.8億元，拆算每坪約110萬，預計1月5日拍賣。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，依法院公告，拍賣標的目前出出租給NET服飾店、UNIQLO以及多家餐廳使用，原本總租金約181萬元，但不知何故降至50.3萬元，以先前租金來 ，一拍底價租金投報率僅0.9%，若以目前租金更只有0.26%，一拍不太可能有人承接。

大都會廣場大樓位於淡水中山路，為台北市政府捷運工程局進行聯合開發案，原本誠品有意進駐，後來改由名統建設、威力建設投資成立名統百貨，於2012年12月開幕，為淡水區首家百貨公司，不過兩年後，名統百貨因財務困窘結束營業。

根據謄本資料，目前4、5、9、10、11樓所有權人都是台北市政府，名統建設持有B1、2樓、3樓以及1樓、6樓部分持分建物，其他為威利建設以及其他自然人。

法院公告，名統建設因清償票款，該棟建物名下資產法拍，含63個車位，總坪數約2800坪，一拍底價22.8億元，以車位每個200萬元計算，每坪約110萬元，待拍標的目前大多出租中，總租金約50.3萬元。

徐華辰表示，以一拍底價計算，租金投報率僅0.26%，投報率偏低，可能要到三拍以後才有人問津。