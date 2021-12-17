快訊

日本大阪鬧區大樓嚴重火警！27人來不及逃生 心肺停止

藍可兒命案飯店重新開張 600房專供中低收入戶住宅

鋼鐵、航運族群撐盤 中鴻、慧洋-KY盤中漲勢最強

經濟日報 / 記者馬琬淳／即時報導

台股今（17）日開低走高，呈現盤中震盪，鋼鐵族群、航運股是盤面上的兩大強勢族群，鋼鐵股指數盤中漲幅3.24%，航運業指數漲幅1.86%。兩族群占大盤資金比重共22.25%。

鋼鐵族群今買盤點火，中鴻（2014）、東和鋼鐵（2006）盤中漲幅超過5%，中鴻上漲2.2元，來到41.6元，漲幅5.58%；東和鋼鐵上漲3.2元，來到65.7元，漲幅5.12%。世紀鋼（9958）也有逼近5%的漲幅。

雖然近日BDI指數大跌，但散裝族群不受影響，漲勢最強的慧洋-KY（2637）強漲5.5元，漲幅6.9%，來到85.2元，中航（2612）、裕民（2606）也有漲幅超過3%的表現；貨櫃族群今日也上漲，萬海（2615）上漲至203.5元，漲幅3.56%，陽明（2609）來到125元，漲幅2.46%，長榮（2603）相對漲勢較弱，漲幅1.42%。

航空族群華航（2610）、長榮航（2618）則小漲，漲幅均在0.19%。

東和鋼鐵 長榮航

延伸閱讀

蘇偉碩指南部空汙元兇是鋼鐵石化 籲市府公布排放標準

13檔雙低股 拚落後補漲

低基期股抬頭 搶先布局

中鋼集團看望明年鋼市

相關新聞

炒房之島？今年全台415個推案 賣不到半年就完銷

591新建案指出，往年一個建案從開賣到完銷約1~2年，但今年漏夜排隊買房、秒殺案頻傳，統計2021年六都及新竹縣市推案狀...

7成6企業發年終 這家企業還為薪水4萬以下員工加發1萬

1111人力銀行針對企業進行調查顯示，今年有76.3%的受訪企業確定會發放年終獎金，相較去年的86.0%，明顯下滑了10...

「拜託一針見血！」 專家：央行擠牙膏式打炒房恐招惡果

中央銀行昨（16）日理監事會祭出第四波打炒房限貸政策，並提出四大管制措施。吉家網董事長李同榮表示，央行限貸從有如擠牙膏策...

行銷望遠鏡／善用行銷兩大利器

林隆儀（文化大學行銷所、廣告學系兼任副教授）

高績效教練／搶搭元宇宙列車

COVID-19揮之不去、加零競速的5G百倍速時代如火如荼、《元宇宙》（Metaverse）的概念忽焉又至，藉著AR＋V...

會計師看時事／導入DCOS標準 效益高

隨著網路資訊服務蓬勃發展，AI、5G、雲端服務與生活密不可分。兼顧科技發展、數據安全與企業責任的最大公因數，就是新世代資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。