鋼鐵、航運族群撐盤 中鴻、慧洋-KY盤中漲勢最強

台股今（17）日開低走高，呈現盤中震盪，鋼鐵族群、航運股是盤面上的兩大強勢族群，鋼鐵股指數盤中漲幅3.24%，航運業指數漲幅1.86%。兩族群占大盤資金比重共22.25%。

鋼鐵族群今買盤點火，中鴻（2014）、東和鋼鐵（2006）盤中漲幅超過5%，中鴻上漲2.2元，來到41.6元，漲幅5.58%；東和鋼鐵上漲3.2元，來到65.7元，漲幅5.12%。世紀鋼（9958）也有逼近5%的漲幅。

雖然近日BDI指數大跌，但散裝族群不受影響，漲勢最強的慧洋-KY（2637）強漲5.5元，漲幅6.9%，來到85.2元，中航（2612）、裕民（2606）也有漲幅超過3%的表現；貨櫃族群今日也上漲，萬海（2615）上漲至203.5元，漲幅3.56%，陽明（2609）來到125元，漲幅2.46%，長榮（2603）相對漲勢較弱，漲幅1.42%。

航空族群華航（2610）、長榮航（2618）則小漲，漲幅均在0.19%。