北市電動機車加碼補助8,000元方案 延長至明年6月底

因應2050年淨零排碳及鼓勵電動運具，台北市政府於今年10月8日推出「振興加碼 電動熊讚」方案，民眾申請相當踴躍，統計到今年11月底，北市電動機車新購數量較加碼前月平均銷售量成長1.6倍。因應民眾購車熱烈，市府也配合將補助期限延長至2022年6月30日，有意換購的民眾，請加快腳步。

台北市政府於今年2月公告三年電動機車補助計畫，同時也宣示2020年電動機車設籍數占比要達到30%的長期目標，提供運具電動化穩定的政策支持，今年10月又配合中央振興經濟方案，推出「振興加碼 電動熊讚」，凡於2021年10月8日至12月31日期間購買電動機車的民眾，都可以再獲得8,000元額外補助，使得北市11月電動機車單月新購數量來到1,877輛，較加碼前1~9月的月平均銷售量722輛成長1.6倍，顯示加碼方案受到市民朋友熱烈的迴響。

另因近來民眾反映部分電動機車因產能不足，恐無法於年底前交車，為避免影響民眾申請補助之權益，北市府決定延長「振興加碼 電動熊讚」8,000元加碼補助方案期限至2022年6月30日，也提醒市民朋友把握機會，欲購從速。

除了振興加碼補助政策外，北市府也積極建構友善電動機車使用環境，北市換電站迄2021年11月已達208站，建置密度達0.77站/公里，為六都布設最方便的城市，預計到2022年可增至250站以上。此外，北市府也提供電動機車四免優惠，包括免燃料稅、免牌照稅，以及北市電動機車設籍數成長至13.5%前，北市停管處轄管路邊停車格與路外停車場停車皆享有免費優惠，公有充電站也提供免費充電服務。

在台北市長柯文哲之減碳政策下，北市電動機車設籍數的占比已成為全國第一，也展現了北市府邁向2050淨零排碳的決心。環保局表示，電動機車振興加碼補助目前尚有名額，將依送件先後，核發補助，欲申請者可至環保局網站補助專區下載申請表格，至線上申辦系統完成申請流程。環保局也提醒車主及早淘汰老舊機車改用電動機車，不僅減少空氣污染，貢獻減碳，還可享有補助，共同創造美好的生活環境。