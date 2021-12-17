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木星資產管理：2022年陸股有機會補漲

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
木星資產管理全球新興市場投資總監李翰華(Oliver Lee) 。木星資產管理提供
木星資產管理全球新興市場投資總監李翰華(Oliver Lee) 。木星資產管理提供

2021年陸股表現明顯落後於大多數國家，新興市場今年迄今已下跌 3%。陸股今年已跌 15%。大陸官方今年推出一系列監管政策，市場解讀代表著緊縮；木星資產管理全球新興市場投資總監李翰華(Oliver Lee)表示，從長期來看，這是從數量導向的成長，轉為品質導向的成長。因此，雖然陸股2021年表現不佳，但陸股有機會在2022年迎頭趕上。

李翰華說，大陸監管壓力已經達到了高峰，在2022年應該會下降，貨幣政策也將有所放鬆，並且將會有支持消費的政策。因此，2022年大陸股市肯定會有很多利多因素。大陸有龐大的中產階級，和其他新興市場也是一樣的，隨著人們升級他們所購買的物品，這也將會帶來投資機會，包括產品到保險等相關服務。

李翰華表示，陸股仍然有一些優秀的公司適合投資，像是許多電子商務公司已經被過度拋售，現在估值非常便宜，相對於新興市場的其他部分及成熟市場的估值非常便宜，有一些很好的公司在進入2022 年之際，它的股價低廉、更具吸引力。醫療健保同樣也是因為受到價格上限的監管而被拋售，這兩個領域可能就是明年的機會。

李翰華表示，另一個重點是2022年中共第二十次黨代表大會，在黨代表大會這年，「穩定」會是核心，習近平將要連任第三個任期，他希望成長前景相對穩定、市場相對穩定，他想表示這樣的穩定代表監管方面很成功。所以，2022年在政治層面，會提供大陸投資良性、更有利的環境。因此對於陸股顯然非常樂觀。

至於恆大事件，李翰華說，還有一些問題存在，其他房地產公司也是如此，這不是系統性風險。大陸官方將以自己的方式和時間表處理這個問題，但房地產市場在其他部分可能多少會受到一些波及，還有一些有交叉持股的其他產業，大陸官方也會花時間處理。恆大股價暴跌，目前可能來到了一個合理的水準。在過去幾周，大陸的抵押貸款批准量有所增加，可以理解的是，過去幾個月的銷售額下降了。所以，2022年可能有更多對房屋所有權的政策寬鬆，但目前還是暫時避開房地產類股。

陸股 新興市場

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