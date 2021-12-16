富士達董座廖學茂逾百萬版稅 捐張老師基金會

富士達保經長期關注社會議題，董事長廖學茂也帶領企業以實際行動響應各式公益活動，今年3月甫推出新書《成功的祕道：人脈學院》，就在4月份誠品書店雙週暢銷書「財經商業類」擠入排行榜TOP 3，且銷售人氣不減，更在本月10日誠品書店公布的2021年「財經商業類」年度排行榜中榮登TOP 20的暢銷書籍。

今(16)日版稅捐贈典禮中，富士達保經董事長廖學茂宣布，將逾百萬元的版稅收入全數捐給張老師基金會，由張老師基金會董事長葛永光代表收下這筆善款，希望協助基金會運作，持續為民眾提供心理諮商輔導與教育服務，守護身心健康。

廖學茂表示，現代生活步調快且瞬息萬變，許多人的心理壓力越來越大，但是沒有心理健康，就沒有真正的健康，需要透過專業的諮詢協助，張老師基金會正是在做這樣的服務。

「由於認同這樣的理念，我從2018年開始擔任台北張老師基金會的主任委員，多年來用行動支持基金會辦理身心輔導、諮詢等業務，今年適逢疫情肆虐，希望透過我微薄之力，能夠帶給社會多一點幸福的力量。」廖學茂說。

《成功的祕道：人脈學院》是廖學茂的第三本書，也是幸福人生系列的第一本書，他籌思多年，將許多人對於人脈認知和重要性的偏差想法導正過來，以本書作為調整的第一步，同時以他自己和其他專家、學者、達人以及其他公益參與者的廣泛經驗，經由各式各樣的小故事，驗證到各式有用、有效的學理中，親身向大家演示建立人脈和金脈的大方向及小細節。

他願意以「將公益做到世界第一」的信心與毅力，持續推廣公益，為每個願意相信他的人，打造專屬的幸福舞台，這正是他最大的心願。

廖學茂的公益理念已然成為富士達保經創立至今的企業核心，做為保經業的模範企業，至今獲得許多大獎肯定，包含國家品牌玉山獎、華人公益金傳獎、保險信望愛獎等，更於11月中獲得卓越保險評比最佳保險經紀人的殊榮。

因為有良好的企業理念、服務品質及專業度，樹立了富士達良好的品牌形象，未來富士達也將持續秉持善與誠信的核心理念，期盼透過企業的影響力，帶動更多善與愛的循環，照亮社會中每一個角落。