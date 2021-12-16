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連鎖業奧斯卡「2021傑出店長」頒獎 29位店長當選

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
連鎖業奧斯卡「2021傑出店長」今（16）日舉行頒獎典禮。台灣連鎖暨加盟協會／提供
連鎖業奧斯卡「2021傑出店長」今（16）日舉行頒獎典禮。台灣連鎖暨加盟協會／提供

連鎖業奧斯卡「2021傑出店長」今（16）日舉行頒獎典禮，在做好防疫、提高品質及突破業績等多重壓力下，各大知名連鎖企業鼓勵優秀店長逆勢前進，歷經半年重重關卡考驗，29位店長突破重圍當選傑出店長，寶島眼鏡、三商餐飲、遠傳、全家等店長整體表現比以往亮眼。

信義房屋、寶島眼鏡、遠傳電信、全家便利商店、三商餐飲、摩斯漢堡等企業平均有兩位以上當選傑出店長。首度參選的媽媽餵、肉多多、中華電信等店長面對強勁對手，表現出色，奪下佳績。

台灣連鎖暨加盟協會主辦的第24屆「全國商店傑出店長選拔」活動，今年5月中因疫情升高，三級警戒嚴重衝擊服務業，協會常務理事團隊面臨重大壓力，考量在困難時刻，應鼓勵店長有努力目標，決定做好防疫並推動活動，將社區清掃項目調整為防疫新生活運動，進行門市清掃，打造安心環境。

今年部分企業高度防疫暫停參加，但多數領導品牌仍看重人才培育，24家企業共136位優良店長參賽。

台灣連鎖暨加盟協會理事長賴淑芬表示，今年是挑戰一年，有兩個半月是三級警戒，飯店、餐飲業都是站在海嘯第一排，零售通路也十分辛苦，有3,700家中小企業撐不下去。

除了疫情之外，台灣今年4月6日分區限水供水，還有5月分區限電，對連鎖加盟通路來說，都有很多影響。

但因第一線服務人員秉持堅毅精神，以及服務業的任性，協會目前有400多家企業會員代表，從業人員快60萬人，會員企業沒有放無薪假，也沒企業倒閉，在疫情期間撐過來，雖第3季受到影響，第4季每家企業業績皆開紅盤正成長。

本次歷經半年激烈競賽，傑出店長當選率約20%左右。這各企業都推派強將參選，優異難評，評審團壓力極大，傑出店長選拔總成績公布，各組分數居首的店長分別是：信義房屋程紹幃、遠通電收吳佳玲、全家便利商店朱翊彤、拿坡里劉靜鈺。

傑出店長選拔的各項競賽規定，包括店務心得及創新經營點子等書面評核，透過SGS國際服務驗證進行門市服務品質評核，還有公益服務、門市清掃以及面試等。今年有4家參選門市店長獲得服務品質評核滿分，落實防疫、專業流程、有溫度的感性服務仍是品牌吸引顧客的核心關鍵。

台灣連鎖暨加盟協會秘書長洪雅齡表示，從2021傑店選拔結果看出，疫情造成連鎖業經營壓力，也催動數位升級，服務品質攸關連鎖品牌競爭力。虛實融合全面開攻，猶如門市長翅膀，店長經營能力再進化，感動服務創新體驗，才能創造新一波的成長動能。

全家便利商店

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