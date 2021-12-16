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長榮航總座孫嘉明：貨運旺到明年、客運最快明年Q2復甦

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空總經理孫嘉明昨(16)日表示，海運的急單急著搭空運趕出貨，最近空運市場貨量非常滿。記者黃淑惠／攝影
長榮航空總經理孫嘉明昨(16)日表示，海運的急單急著搭空運趕出貨，最近空運市場貨量非常滿。記者黃淑惠／攝影

長榮航空（2618）總經理孫嘉明今天（16日）參加由雄獅集團欣傳媒舉辦的「2021觀光經濟論壇」。他認為，海運的急單急搭空運趕出貨，最近空運市場貨量非常滿，長榮航空月底還有2架777F貨機要加入，看好貨運市場旺到明年；至於客運的部分，推估疫情有望在明年持續減緩，最快明年第2季客運有機會逐漸復甦。

孫嘉明不諱言的指出，「新冠疫情衝擊航空產業，聽到國內許多頂級飯店一位難求，我好久沒聽到這四個字了」。

現階段航空公司還是靠貨運支撐，近期因為塞港造成供應鏈瓶頸，許多海轉空的需求帶動運價提高，讓航空公司獲利還不錯。

自疫情以來航空客運真的很慘，除了今年6、7月因為國內疫苗短缺，許多國人急著跑美國打疫苗，因為疫情不想跟人群接觸，當時還真的出現皇璽桂冠艙一位難求。

孫嘉明認為，疫情讓全球許多航空公司破產或倒閉，但經過這波震撼教育，相信留下來的航空公司競爭力都很強。本來對於明年農曆年的旅遊是有點期等，現在又有Omicron病毒影響，但推估，疫情影響已經一年多，隨著疫苗施打率攀升，明年第2季有機會看到客運開始解封，國內線的恢復會優於國際線，休閒旅遊優先恢復於商務旅遊。

長榮航目前機隊共86架，有6架777F貨機，12月底將加入2架777F貨機，成為推動明年貨運營收的新動能，長榮航空的貨機數量將達8架；另外，長榮航因應市場需求，應變速度相當快，現有機隊有32架客機改為客艙載貨，未來會因應市場變化持續做調整。

長榮航空 疫情 客運

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