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2022陸股投資機會 專家看好這兩個領域

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
木星資產管理全球新興市場投資總監李翰華。圖／木星資產管理提供
木星資產管理全球新興市場投資總監李翰華。圖／木星資產管理提供

新興市場今年迄今下跌3%。中國大陸則衰退15%，木星資產管理全球新興市場投資總監李翰華（Oliver Lee）今天表示，中國政府今年推出一系列監管政策，有些人認為這代表著緊縮，但從長期來看，這是從數量導向的成長，轉為品質導向的成長。因此，雖然中國今年表現不佳，但市場肯定已經準備好在明年迎頭趕上。

李翰華指出，今年由於中國當局正收緊監管，以及中國的恆大問題，市場一直持續波動，新興市場整體資產類別報酬率下降3%，而標準普爾指數同期間漲幅高達20%。 進入2022年，很多因素可以解釋為什麼新興市場可望迎頭趕上。最近幾個月新興市場的疫苗接種速度有所改善，這將會持續到 2022年，因此投資人將看到市場逐步重新開放，這也提供市場一些助力，例如泰國的旅遊市場和越南的製造業市場。

中國市場方面，李翰華認為，監管壓力已經達到高峰，在明年應該會下降，貨幣政策也將有所放鬆，並且將會有支持消費的政策。因此明年陸股肯定會有很多利多因素。中國有一個龐大的中產階級，和其他新興市場也是一樣的，隨著人們升級他們所購買的物品，這也將會帶來投資機會，包括產品到保險等相關服務。

儘管許多西方和國際投資人認為中國不可投資，但李翰華說，中國仍然有一些優秀的公司適合投資，像是許多電子商務公司已經被過度拋售，現在的估值非常便宜，看起來很有吸引力，並且相對於新興市場的其他部分以及成熟市場的估值非常便宜，有一些很好的公司在進入2022年之際，它的股價低廉、更具吸引力；醫療健保同樣也是因為受到價格上限的監管而被拋售，這兩個領域可能就是明年的機會。

李翰華分析，也許中國的投資市場某些部分存在著一些監管不確定性，如何發展也有些不太透明。但中國政府不想結束私營部門，私營部門在中國僱用了60%至70%的人，由此可知，這種監管收緊如同幾年前所看到在其他產業監管收緊的浪潮類似。而此時的投資人，在充滿不確定性的市場中，往往選擇拋售頭寸，這也為長期投資人提供了投資機會。

另一個重點是明年中共將舉行第20次黨代表大會，在黨代表大會這年，「穩定」會是核心，習近平將要連任第三個任期，他希望成長前景相對穩定、市場相對穩定，表示這樣的穩定代表監管方面很成功。所以明年在政治層面，會提供中國投資良性、更有利的環境。因此對於中國顯然非常樂觀。

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