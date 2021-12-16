連鎖業奧斯卡！遠通電收一舉奪得7大獎
素有「台灣連鎖業奧斯卡金像獎」美譽的全國商店優良店長表揚暨傑出店長選拔今揭曉。遠通電收一舉囊括七項大獎，包括一位傑出店長獎、五位優良店長奬，其中獲頒傑出店長的泰安門市店長吳佳玲，服務專業富有溫度、防疫措施滴水不漏，獲神秘客評選一百分，再摘服務品質優異獎。
遠通電收表示，為了提供用路人更高品質的服務體驗，連續四年共培育出五位傑出店長和十二位優良店長，今年雖一度受到疫情嚴峻導致來客數銳減，店長們正向思考把握機會，導入數位轉型新思維，推動多項零接觸數位優化服務，協助用路人開車更安全、便利還能省荷包。
遠通說，本屆遠通共有五位獲選優良店長，分別是石碇門市林廷宥、關西門市張睿智、泰安門市吳佳玲、高雄門市莊培如、清水門市王璽婷與東山門市劉進楊。
吳佳玲在遠通有「中區冠軍店長」封號，她說，要成為傑出店長，真的要像神奇寶貝一樣，不斷訓練與進化。
2018年為遠通拿下首座傑出店長獎的陳妍潔，今年升任培訓總導師，她表示，雖然受到疫情影響無法直接面對面傳授經驗，但為了傳承最高品質的服務體驗給參賽店長，用以服務廣大用路人，透過密集的視訊會議討論互動、模擬口試備戰，不放過任何可以更好的機會。
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