單親媽產後雙眼失明 10歲兒子終日照料起居

新型冠狀病毒(COVID-19)疫情讓弱勢家庭生活雪上加霜。根據「點燃生命之火」2021年度調查，疫情期間，近五成偏鄉孩童吃不飽、近三成偏鄉家庭收入減少，在生理與心理方面更顯無助、煎熬。

就讀國小三年級的阿彥(化名)與失明母親相依為命，母親無法工作，日常起居都需靠10歲的阿彥照顧，兩人生活困難，顯示弱勢家庭在疫情衝擊下，更急需社會大眾的關心與協助。

【紀錄片】觀看《我是媽媽的眼睛－阿彥篇》https://youtu.be/XFwW4gfl798。

阿彥的母親有家族遺傳性糖尿病，懷阿彥的時候，併發妊娠糖尿病，起初症狀是視力模糊，但幾年之後雙眼變得看不見，生活完全依賴10歲的兒子協助，母子兩人獨自住在山上，室內只有六、七坪大，格局僅是一間廁所跟一個房間，走道旁放著別人送的電磁爐跟鍋子，三餐靠阿彥在這裡站著煮，或是買外面的便當、泡麵吃。

母子倆生活過得相當辛苦，家裡需要用錢時，阿彥就拿著提款卡去ATM領錢買吃的，小孩子天真地說：「因為家裡沒有錢，媽媽眼睛才會失明，所以我要買最貴的泡麵給她吃，希望她的病趕快好起來。」

阿彥除了幫母親張羅吃的，還要一個人完成大部分的家事。媽媽對兒子也很內疚，「他年紀這麼小，還要照顧我，覺得很對不起他…」。

根據2021年度「點燃生命之火」調查發現，新冠肺炎升級三級警戒後，包含阿彥在內有47.5%的偏鄉兒少表示，曾吃不飽或是無法正常吃飯，且分別有27.1%與20.4%家庭因疫情收入減少、或家人失業。

另外，甚至有40.4%偏鄉兒少面臨防疫用品不足，以及34.1%遭逢日常生活用品匱乏的困境，顯示這波疫情已直接衝擊偏鄉孩童與家庭的生活。

透過「點燃生命之火」您可以幫助更多像阿彥一樣的孩子，讓他們藉由社會資源媒合，減輕家庭的生活負擔，下課後持續有社區志工陪伴和學校社團學習的機會，一起挺過疫情難關。

第37屆「點燃生命之火」全民愛心募款運動現正進行中，邀您捐出愛心，給弱勢孩童家人般的溫暖。捐款訊息請上網搜尋「點燃生命之火」，或上中國信託慈善基金會官網（https://www.ctbcfoundation.org/donate/index.aspx）查詢。