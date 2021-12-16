2021連鎖服務奧斯卡 遠通電收再奪七項大獎

素有「台灣連鎖業奧斯卡金像獎」美譽的全國商店優良店長表揚暨傑出店長選拔今（16）日揭曉，遠通電收一舉囊括七項大獎，包括一位傑出店長獎、五位優良店長奬，其中獲頒傑出店長的泰安門市店長吳佳玲帶領同仁服務專業富有溫度、防疫措施滴水不露，獲神秘客評選一百分，再摘「服務品質優異獎」。

遠通電收表示，為了提供用路人更高品質的服務體驗，連續四年共培育出五位傑出店長和12位優良店長，今年雖一度受到疫情嚴峻導致來客數銳減，店長們正向思考把握機會，導入數位轉型新思維，推動多項「零接觸」數位優化服務，協助用路人開車更安全、便利還能省荷包。獲選傑出店長的吳佳玲也有感而發：「要成為傑出店長，真的要像神奇寶貝一樣，不斷訓練與進化！」

吳佳玲帶領同仁秉持用心、歡心、盡心的三心理念，除了優秀的領導能力，績效上也不斷自我突破，在遠通有「中區冠軍店長」封號；對待同仁如同家人，激發同仁特質發揮強項，也讓同仁齊心一力幫助門市在各項服務稽核維持最高品質，而她也將代表遠通前往總統府、接受總統接見與表揚。此外，本屆遠通共有五位獲選優良店長，分別是石碇門市林廷宥、關西門市張睿智、泰安門市店長、高雄門市莊培如、清水門市王璽婷與東山門市劉進楊。

受疫情影響，今年評審團更看重「數位化服務推廣」指標，遠通門市人員扮演用路人往返國道的守護者，為了守護南來北往旅客的健康，十足到位的防疫措施已是日常必要工作。同仁也不因來客減少而鬆懈，反倒加緊腳步導入數位化服務，鼓勵用路人申辦eTag自動儲值、申辦電子帳單與eTag智慧停車服務等多項「零接觸」服務，減少民眾因為臨櫃或繳費機繳費接觸人流染疫的風險，更力推LINE，用路人有問題可直接賴同仁詢問，行車便利服務線上就能辦到好。

2018年為遠通拿下首座傑出店長獎的陳妍潔，今年升任培訓總導師，她表示，雖然受到疫情影響無法直接面對面傳授經驗，但為了傳承最高品質的服務體驗給參賽店長，用以服務廣大用路人，透過密集的視訊會議討論互動、模擬口試備戰，不放過任何可以更好的機會。

要獲選傑出店長，服務品質與有感服務缺一不可。遠通電收表示，全台服務中心皆通過SGS服務品質驗證及續審資格，提供一致化的服務體驗，比民眾多想一步的場景也經常上演；即便看見不是臨櫃的客人口罩斷了便主動遞上全新口罩、攙扶行動不便的高齡朋友上洗手間、烈日之下協助民眾申裝eTag與耐心解答……等，都獲得民眾感到揪甘心捎信感謝，而這樣服務的DNA也已早深植在遠通每ㄧ位門市同仁的心中。

要獲選全國傑出店長難度極高，主辦單位台灣連鎖暨加盟協會指出，今年共有36家知名連鎖企業、共224位優良店長參與角逐29位傑出店長殊榮。評比項目包括店務心得及創新經營點子、神秘客評分、社區關係經營、公益服務及面試等關卡，並經各領域專家學者所組成的評審團，從參賽者實務經驗、服務專業等面向進行全方位評核，綜合積分須達到各組別的前20%才能獲選。

台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）表示，今年本土疫情雖然衝擊消費景氣，店長的經營能力更加重要，越是困難的時刻，越需要有鼓勵店長努力的目標，尤其上半年受疫情三級警戒影響，各家企業參賽店長能夠兼顧防疫與服務，同時善用社群力、多媒體互動能力集客圈粉，幫助業績逆勢成長，特別值得嘉許。