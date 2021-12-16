央行第四波打炒房 業界：警告意味濃

房價漲勢兇猛，引來政府強烈關注，內政部才剛祭出打炒房五重拳，今（16）日中央銀行舉行理監事會，再次祭出第四波打炒房，並提出加強版4項不動產信用管制，包括自然人購置高價住宅貸款以及第三戶以上購屋貸款，貸款成數全數從最高5.5成降至4成，17日起實施。對此，業界專家表示，警告意味大於實質影響，殺傷力不強。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，此次央行針對非基本的自住需求，降低貸款成數，不希望資金過度流入房市，另外，有鑒於當前的土地市場交易熱絡，央行也針對上游的開發商，降低買地的融資成數，希望讓土地市場慢慢降溫，並且也減少餘屋貸款成數，不要讓開發商手上的餘屋待價而沽，至於工業地的成數管制，則還是希望工業地可以實質投入生產，整體而言這次的央行的選擇性信用管制措施升級，內容還是警告意味大於實質影響。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，特別的是加入高價住宅的貸款成數限縮，由於先前傳出的內政部打房版本中，私法人的買房許可制，以及相關限制已讓豪宅市場感到壓力，如今不無成為政策前哨站，看看央行策略是否先行降溫，也能為後續施策從寬或從嚴有所評估。

至於前三波央行對策，都有針對多屋族限制貸款，投資族群已有多元管道購屋，而自住族群也能採以配偶、子女等親屬方式家族式買房，此次再限縮成數，相較殺傷力和緩。整體來說，預期要達標抑制房市目的，還是會以內政部傳出版本奏效機率高。