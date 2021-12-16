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泰山股臨會平和落幕 公司派續掌經營權

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
泰山今舉行股東臨時會，全面改選董事，選出6董3獨董。業者提供
泰山今舉行股東臨時會，全面改選董事，選出6董3獨董。業者提供

泰山今舉行股東臨時會，全面改選董事，選出6董3獨董，原本可能出現的經營權之爭，但在公司派與市場派龍邦和解，雙方協商名單後順利落幕，泰山表示，在家族共治的原則下，由原總經理詹景超擔任董事長，前董事長詹逸宏轉任副董事長。

由於泰山手握全家約20%股權，引起市場派覬覦，加上出現數次家族內鬨，近年來多次出現經營權之爭話題，但近年來家族走向團結，反而是市場派威脅更大，外界就認為，掌握泰山股權逾30%的龍邦，會在此次股東臨時會改選中挑戰公司派經營權。

據了解，公司派在與前董事長詹岳霖和解後，掌握的股權約51%，已經超過龍邦的33%，因此雙方在改選前就已經談和，雙方共同提出董事名單，讓經營權之爭未爆發就落幕。

但在2016年董事改選中擔任副董事長、2017年辭任的詹家第三代詹晉嘉，在此次提名結束前，突然提名了一席董事與一席獨董，由於詹晉嘉個人持有與收集委託書共掌握約6%股權，又為此次改選添變數。

但今日改選，每位董事與獨董的得票率，在公司派與市場派的配票下，得票率都在8%以上，並未受到詹晉嘉影響。

據了解，詹晉嘉動員了上百人參與股臨會投票，點票、計票就花了相當長的時間。泰山表示，以往都是公司派，但這次是第一次看到市場派使出人海戰術，「董事長覺得不值得這樣跟家族對立，不只一次找他和解，但詹晉嘉不願意。」

泰山表示，此次選出詹逸宏、詹景超、詹皓鈞、尹章中、劉偉龍及韓泰生六位董事，及李明輝、陳敏薰、杜英達三位獨立董事，並任命蔡政達為公司總經理。

泰山也說，今年前三季受疫情影響，面對全球運輸暢旺、原料成本高漲，加上第二季全民防疫以及通貨膨脹的壓力，泰山仍展現強烈的企圖心，今年整體表現累計前三季營業收入達74.22億元，優於去年同期63.17億元，總體表現前三季獲利達4.43億元，EPS已達0.91元。

泰山也說，今年儘管夏日飲料旺季遭遇疫情高峰，泰山仍然穩扎穩打，整體而言，雖然大環境不利經營，但今年泰山業績可望超越預算目標更較去年有所成長。

泰山 經營權 股東臨時會

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