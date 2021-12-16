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昇銳產能滿載 訂單能見度看至明年Q2

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導

車用安控廠昇銳（3128）董事長江添貴今（16）日指出，隨著全球車用安控市場需求持續增長，公司目前訂單能見度已看到明年上半年，預料今年、明年營運都會相當火熱，有信心業績持續成長。

昇銳今年前三季每股純益0.44元，較去年同期每股純益0.38元成長；今年11月營收衝上9,877萬元，月增30.9%、年增24.3%，單月營收創9年又6個月以來新高，累計前11月營收8.21億元，年增7.6%，業績表現亮眼。

據悉，昇銳因應零組件上漲以及市場需求強勁等因素，今年第2季產品線已調漲一成，帶動毛利率從原先25%成長至28%，且營收也同步獲得顯著提升，營運基本面出現翻轉，並且延續到下半年。

法人估計，從昇銳手上的訂單推算，12月營收有機會突破億元，全年營收上看9.2億元，約年增一成；而明年在車用產品線持續擴張下，估計整體營收將年增15%，來到10.6億元，毛利率有機會來到28至30%區間。

此外，昇銳因應未來客戶需求，日前董事會通過斥資8.5億元在桃園八德興建新廠辦大樓，估計將在2年內完工，屆時產能將較目前擴增2至2.5倍，而製造產品涵蓋車用、網路等各項安控產品，並且將釋出近200個就業機會。

營收 毛利率

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