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北市一地難求！明年釋出內湖、中正基地 價格具吸引力

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
北市總部與產業需求殷切，但精華區位土地開發已近飽和，以內湖科學園區土地開發率為例，西湖段、文德段土地開發率均逾9成。圖／信義全球資產提供
北市總部與產業需求殷切，但精華區位土地開發已近飽和，以內湖科學園區土地開發率為例，西湖段、文德段土地開發率均逾9成。圖／信義全球資產提供

北市精華地區土地開發近飽和，一地難求也讓成交價屢創新高，據實價登錄，近年指標性個案的土地單價行情都在110-160萬以上，不過明年3月將有兩筆土地釋出，分別是內湖文德段科技工業區B區土地及中正博愛特區完整基地，內湖文德段更以每坪108萬開價釋出，價格極具吸引力，中正博愛特區則是進駐北市核心區位的唯一機會。

信義全球資產公司副總經理、美國認證商業不動產投資師CCIM歐人彰分析，內科土地開發率，西湖段及文德段分別是92%及94%，即便發展較遲的舊宗段，近年因吸引量販業者、大型企業總部進駐，例如信義全球去年引介進駐的萬海航運，目前開發率也已達84%。目前西湖段土地單價行情達160萬以上，舊宗段土地每坪120萬以上，台達電2018年曾以每坪土地單價205萬元買下文德段土地，潭美段土地每坪也在130萬以上。

明年3月將有兩筆土地釋出，內湖文德段科技工業區B區土地，面積約543.8坪，距未來環狀線Y34站350米、TESLA特斯拉內湖服務中心周邊，坐擁捷運東環段增值紅利。值得注意的是，該筆標售底價核算中，以每坪108萬開價釋出，價格極具吸引力。

中正博愛特區完整基地，面積約281.3坪，鄰東吳大學城區部、清華幼稚園，近文化大學推廣教育中心，區域內文教行政機關遍設。其土地使用分區為行政區，核定標售底價2.99億元，底價拆算約106萬元，以法定容積率400%估算容積每坪單價約26.5萬，相較多年前文化大學以4.2億購入周邊教育推廣部使用287.7坪基地單價約145萬，屬誠意底價設定，未來西區門戶計畫重大建設帶動增值潛力，幼稚園、社教設施等相關類別，是選擇進駐北市核心區位的唯一機會。

歐人彰表示，信義全球近年曾受委託標脫、代理取得台北金融中心辦公（20.07億）、太平洋商業大樓（14.2億）、長春金融大樓（37.6億）、長虹新世代總部（37.67億）超過百億商用物業，此次標售考量投標對象為實際之傳產、科技、文教類使用人，而不是投標常客金融機構投資人或建設公司，因此，將跳脫市場傳統標售模式，透過標售全房產新商業模式，整合信義服務資源以及客戶大數據，精準找到符合個案條件需求的自用企業主，藉由專屬經紀人員協助下參與投標，充分了解與解說務業特性，創造客戶與未來投標人最大價值。

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