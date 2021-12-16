送愛不停歇 新竹大遠百暖心耶誕積木特展開跑

疫情影響許多公益團體善款收入驟降，需扶助的對象與開支卻增加，新竹大遠百送愛不停歇，今年陸續舉辦了受助金募款、醫警愛心便當、防疫物資捐贈、水蜜桃及中秋禮盒捐贈及心願認養活動等，一直以來都希望發起號召作為公益的橋梁讓更多的民眾能共同參與愛心活動。

年終將至，新竹大遠百更發起集米送愛愛心米認購活動，向民眾募集愛心捐款，購買新竹市農會優質好米，捐贈予新竹市政府社會處社會救助與老人福利科，並於年前將愛心米派送至新竹市各個需要的家庭。

迎接耶誕節到來，新竹大遠百特別與點亮創意新科技、台灣青少年機器人協會共同合作舉辦創意積木展，募集了近80件作品，分別於不同樓層展出，作品呈現出無限的創造力與想像力，再加入孩子對於未來的多變想像，並結合積木與燈光碰出無限的可能性。