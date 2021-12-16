後疫情時代96.3%國旅偏好過夜 單次花費萬元接受度最高

COVID-19新冠肺炎疫情衝擊全球，觀光產業成為受創最嚴重的「海嘯第一排」，公布「2022旅遊觀光趨勢報告」及「頂級旅遊消費大數據」二大調查研究報告，其中，96.3%國旅偏好「過夜」、單次花費萬元接受度最高，也出現出國旅遊手續變複雜 旅客參團意願提升近1成。

根據《欣傳媒》「2022旅遊觀光趨勢報告」內容，在國內旅遊部分，高達74.2%民眾已開始規劃明年的出遊計畫，旅遊目的地以花蓮（42.5%）、台東（42.4%）、宜蘭（21.3%）最熱門；旅遊天數有超過96.3%的民眾希望以「過夜」為主，單次旅遊花費（不限天數）則是5,001至10,000元意願最高，佔比約30.2%，其次為4,001至5,000元佔比約22.8%。

民眾旅遊偏好在後疫情時代也發生變化，欣傳媒總經理游國珍分析，過去民眾選擇團體旅遊的比例，從2019年的35%，提升為44%，顯示不少民眾認為出國旅遊手續將變得更繁雜，像是必須申辦疫苗護照、出入境進行PCR檢測或快篩、景點限制等，因此希望由旅行社協助代辦各項業務，避免打壞出國興致。

另外，「頂級旅遊消費大數據」調查研究報告，發現高端客在選擇國旅產品時，青睞「有錢也訂不到的稀缺元件」，且願意花費1萬元以上進行2天1夜國內旅遊，像是太魯閣晶英酒店、虹夕諾雅谷關、涵碧樓皆名列前茅，擁有自然季節景觀的武陵櫻花季和司馬庫斯住宿也是熱門選項，熱門交通工具則是頂級露營車，美食首選飛花落院、AKAME、RAW，部分旅客甚至會以餐廳選擇來主導旅遊行程。

報告中發現，後疫情時代的旅遊活動，多數民眾支持熱門景區維持總量管制，旅遊過程也希望朝非接觸式服務轉型，旅遊型態則會以自然風光為主，另基於防疫需求，同意出入場所需出示綠色通行證，包含疫苗接種證明、染疫康復後證明、陰性病毒檢測等。

針對旅遊數位轉型，民眾最有感的是網路就可以預訂旅遊行程（62.3%），其次是透過行動裝置或電子票券搭乘交通、入住旅宿、進入景區（56.5%），以及透過數位支付直接進行付款（30.2%）。

國外旅遊部分，77.7%民眾在2022年有出國意願，其中有28.7%民眾希望在明年第二季以前可以出國，25.8%民眾希望在第三季；最想去的國家則是日本居冠，其次分別為韓國、中國大陸、泰國等地區，仍是以鄰近的亞洲國家為最大宗；至於出國次數有45.6%民眾希望至少1次，34.7%民眾希望至少2次，旅遊天數有37.5%民眾希望以4至6天為主，30.6%民眾希望7至9天。

企業獎勵旅遊部分，最受歡迎旅遊目的地，國旅2日遊以宜花東最受歡迎，佔比約25%，國外5日行程則以日本最熱門，佔比約30%，其次為中港澳（17%）及泰國（11%），出發日期偏好3、4、5、9、10、11月，避開寒、暑假旺季；預算方面，58%企業獎旅接受單次5,000元以上的國旅團費，國外旅遊則有近50%企業可接受10,000至30,000元團費。