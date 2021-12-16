宜鼎旗下維新應用科技 推全球首款HDMI空氣品質偵測器

2050淨零碳排箭在弦上，環境保護刻不容緩，尤其全球極端氣候災害頻傳，更對人類敲響一記警鐘。如今全球政府不僅紛紛制定嚴格環保政策，亦將關注焦點延伸至產業界，促使企業積極朝向永續發展的目標邁進，全力聚焦ESG中的「環境永續」議題。為在全球環境永續行動中發揮一己之力，

2050淨零碳排箭在弦上，環境保護刻不容緩，宜鼎國際（5289）旗下子公司維新應用科技今（16）日宣布將協助企業自良好空氣品質著手，以此作為實踐ESG的必要基礎，透過全球首款HDMI空氣品質偵測器iAeris5 HDMI掌握多達9項空氣品質因子，並結合AIoT雲端數據分析與設備智能連接，輕鬆落實環境永續。

維新應用總經理林春輝表示：「全球共榮發展觀念愈漸成熟，ESG成為企業經營的重要面向。為此，維新應用科技打造出全球首款HDMI空氣品質偵測器ㄧiAeris5 HDMI，幫助企業透過AIoT科技力量，邁開落實ESG永續發展的重要一步。結合HDMI隨插即用、客製看板顯示、模組化感測器設計等特點，幫助企業無負擔的落實ESG。」

企業進行空氣品質監測，不僅能打造健康、無汙染的工作場域，透過維新iAeries5 HDMI更能達成ESG高度關注的降耗能力。iAeries5內建3組乾接點，可連動新風機與空調系統，更可支援WiFi、Ethernet、RS485與USB等多種通訊介面，可將蒐集到的甲醛、顆粒物 (PM10與PM2.5)、揮發性有機化合物 (TVOC)、二氧化碳、一氧化碳、溫度、濕度、臭氧等9項重要環境數據上傳雲端保存與分析，藉此提升空氣品質、實現智慧節能，幫助企業逐步改善ESG關鍵指標。