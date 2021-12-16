12行政區均上漲！北市公告現值調幅3.41% 這區漲最多

台北市今（16）日公告111年土地現值及公告地價，課徵土地增值稅依據的公告土地現值較110年上漲3.41%，全市12行政區均上漲，其中，南港區在東區門戶計畫帶動下，成為漲幅最大的行政區。

根據地政局統計，111年地價作業調查期間經濟景氣穩定成長，加上各國仍維持貨幣寬鬆政策，在資金充沛及長期低利率環境下，不動產交易量能增溫。經統計全市不動產買賣登記案量30,779件，較去年同期27,392件增加3,387件，增幅達12.36%，連續4年正成長；不動產交易價格部分，110年8月臺北市住宅價格指數相較109年同期上漲2.92%，依據實價登錄資料調查結果，連續4年呈現上漲情形。整體而言，不動產市場呈現「量增價溫」格局。

111年公告土地現值調整，經地價評議委員會考量最近1年地價動態及整體經濟狀況後，評定全市平均調幅為3.41%。全市4,738個地價區段，4,555個地價區段，約96.14%上漲，143個地價區段持平，約3.02%，僅40個地價區段下跌，約0.84%。

各行政區評議結果，全市12行政區均上漲，漲幅最大的為南港（2101）區，在東區門戶計畫帶動下，各項公共建設持續推動，大型整體開發案漸次展開，對城市風貌呈現大幅度的翻轉，平均調幅4.22%居首。

居次的內湖區，擁有碧湖公園及大湖公園的天然景觀環境，加上內湖科技園區就業人口帶來的居住需求，平均調幅亦達4.10%。漲幅最小的為士林區，受疫情影響，士林夜市商圈商業活動減弱，加以使用受限之保護區土地比例較高，平均調幅2.26%居末。

地政局張治祥局長表示，111年公告土地現值上漲區段主要係反映實價登錄動態、土地使用管制及土地利用現況等因素，其中以享有一定容積獎勵之開發地區、住二山限區整體開發地區及都市計畫變更提升土地使用強度地區等，受土地使用強度提升或土地利用現況改變等影響，地價變動尤為明顯。至於地價下跌區段，則以區位條件較差、都市計畫變更土地使用管制轉趨嚴格地區較為明顯。