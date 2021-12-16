高雄國際旅展開展 華信航空強打高雄-金門開航特惠

2021高雄國際旅展將於明（17）日起至20日，一連四天在高雄展覽館盛大舉辦，華航集團齊聚搶攻商機，華信航空配合高雄-金門航線明年1月27日開航，本次旅展強打高雄－金門開航特惠價1,388元及免費機票週週抽雙重優惠促銷。凡在高雄旅展現場購買華信航空機票或華信假期產品，就可獲得獨家好禮，包括特殊造型一卡通套組、馬卡龍造型膠帶、3C配件收納包等精美禮品，每日限量、送完為止。

另外推出華信航空「冬遊嘉年華」多項自由行、旅展限定優惠商品。首推「金門自由行三日只要 3,999元起」，買機票免費贈送兩晚住宿加美食！「澎湖花蓮自由行 2,999元起」，購買即送雙重好禮！「極致歐風味旅行5,600元起」，帶領旅客玩澎金花東、品嚐私廚料理，不用出國就能來場異國旅行！「環台飛行護照2.0 29,888元起」，享受奢華星級住宿，還有飛行護照專屬禮，一次玩遍七大景點。華信假期一系列產品都可在高雄旅展超值購入。

在旅展現場華信航空特別展示最新引進的Kiosk自助報到機，為提升防疫安全防護，全新Kiosk採非觸控式的屏幕，無須接觸機身、即可完成所有報到流程。華信航空Kiosk外觀為Ｑ版海東青寶寶的造型，參觀民眾只要現場實際操作、感受FUN心旅遊的美好體驗，就可獲得精美Q版海東青機長貼紙。

華航（2610）集團展館設於高雄展覽館1樓特6攤位，華信航空今年以高雄-金門開航為主視覺，拍照區設置Q版的高雄熊及金門風獅爺吉祥物，代表華信航空高金開航讓我們在一起，現場貼心準備拍立得為參觀民眾拍照留念。歡迎大家把握機會到高雄國際旅展華航集團攤位搶好康。