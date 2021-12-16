歐洲聖誕市集盛況空前 邀民眾一起做慈善

「歐洲聖誕市集」上週末熱鬧落幕，原汁原味的歐風聖誕現身台北，吸引大批民眾朝聖。活動由台灣法國人協會主辦，攜手全球多元旅宿平台 Airbnb ，集結 11 個歐洲國家、超過 30 個攤位共襄盛舉，讓信義區的香堤大道宛如小歐洲般夢幻。

此外，台灣法國人協會也宣布與各贊助單位共同捐出逾新台幣23萬元的活動盈餘，給社團法人中華育幼機構兒童關懷協會，寒冬送暖之餘，也盼助弱勢兒童找到家與歸屬。

歐洲聖誕市集創辦人暨台灣法國人協會副會長 Elias Kazi 分享，「繼 2020 首次舉辦歐洲聖誕市集取得巨大迴響後，我們更加確信要持續舉辦如此有意義的活動，拉近台灣民眾與歐洲社群的距離之餘，也盡全力支持幫助弱勢兒童的慈善協會，也感謝各企業的大力支持，在這個佳節身體力行傳遞愛、團結和互助。」

今年為歐洲聖誕市集第二次舉辦，精心設計的市集活動盛況更勝去年，除了台灣民眾之外，也吸引到許多在台灣的歐洲人前往，一解思鄉之情。除了絢麗的表演與時裝秀，這次市集特別將美食也搬來台灣，包含歐洲的傳統濃郁起司、甜蜜巧克力、可口鬆餅、道地歐風餅乾、暖心熱紅酒等，不僅為台北街頭添上異國風情，也讓歐洲人能有回家的感覺。

Airbnb 台灣暨香港公共政策與傳播事務資深經理馬培治表示，「2021 年對許多人來說都是不容易的一年。在歲末年終之際，我們很榮幸能攜手台灣法國人協會舉辦道地的歐洲聖誕市集，將不同文化與體驗帶入台灣，與大眾一同重溫旅行的感動、期待國際旅遊的回歸。我們也同樣希望能讓在台灣的歐洲人不管身在哪裡，都能感受四海為家。」

第二屆歐洲聖誕市集，除了由台灣法國人協會主辦，台北市政府文化局、歐洲經貿辦事處、中華民國外交部、歐洲在台商務協會合辦，包含 Airbnb、法國巴黎銀行、東方匯理銀行、gandi.net 及蘇富比國際房地產等國際企業在內，皆共襄盛舉，將聖誕節的愛與關懷傳遞給台灣社會，為社會注入暖流，也促進不同文化間的交流與合作。