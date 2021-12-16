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北市宏盛帝寶連11年位居住宅區地王寶座 每坪456萬元

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導

台北市地政局今（16）日公告2022年公告土地現值及公告地價，沒有意外，宏盛帝寶連續11年位居台北市住宅區地王寶座，每坪456萬元、上漲3.92%， 而北市全市12行政區，公告土地現值中，包括松山、 信義、中正、中山、大安等蛋黃五區，漲幅在3.43%至4%之間。

地政局指出，北市住宅區的地王為大安區仁愛路上的宏盛帝寶，排名第二的是信義區的仁愛尚華和仁愛麗景，公告土地現值均為每坪424萬元，位居第四的是大安區元利信義聯勤，每坪364萬元，第五名則是信義區的聯合大於、大哲，每坪359萬元。住宅區最高區段價格前五名，有兩個位於大安區、三個在信義區，顯示北市五大蛋黃區中這兩區的住宅土地價格最為昂貴。

雖然2022年北市公告土地現值和公告地價呈現上漲，但也有例外，地政局官員說，因疫情延續兩年，國際觀光飯店沒有客源，營運狀況並不好，所以地價下跌，如東方文華酒店公告地價就下跌了5.94%，圓山飯店下跌4.83%，晶華酒店下跌3.89%，美福飯店下跌3.7%，美麗信飯店下跌3.6%，為國際觀光飯店下跌最多的前五名，其他如萬豪酒店、寒舍艾美酒店，公告地價也是下跌的。

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