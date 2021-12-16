北市士林夜市公告地價跌6% 帝寶蟬聯11年地王

北市地政局今公告明年度土地現值與公告地價，課徵土地增值稅較今年度上漲3.41%、課徵地價稅較2020年漲2.63%，將不打折徵稅。住宅區最高土地現值由帝寶拿下，1坪456萬元，蟬聯11年地王寶座、商業區則是101大樓，1坪630萬元。另外，受疫情衝擊，不少知名飯店、商圈公告地價下降，跌幅最高到6%。

地政局長張治祥表示，公告土地現值為土地增值稅課稅基礎，在沒有交易時對地主不產生影響，可適度提高有利於落實漲價歸公政策，故明年度起北市率全國之先，公告土地現值直接依調查一般正常交易價格評定，不再打折。

張治祥說，目前地價最高的住宅區，仍是大安區的宏盛帝寶，土地現值每坪約456萬，較去年漲17萬；其次為信義區的仁愛尚華和仁愛麗景，土地現值每坪約424萬。商業區部分，則是由信義區台北101大樓奪下第一，每坪約630萬；其次為中正區的新光摩天大樓，每坪約608萬。

地價科長鄭益昌提到，北市內有部分地段受疫情衝擊，公告地價有下跌趨勢，包括文華東方酒店跌5.94%、圓山飯店跌4.84%、晶華酒店跌3.89%，其餘如萬豪酒店、寒舍艾美、君悅酒店、W Hotel都跌下跌，反映營業狀況，地價稅減低。另外，萬華區的西門商圈、信義區的東區商圈掉了2%，士林區的士林夜市跌幅達6%。

張治祥指出，不動產交易量能增溫，全市不動產買賣登記案量3萬779件，較去年同期增加3387件，增幅12.36%，連續4年正成長；不動產交易價格今年8月較去年同期漲2.92%。最終評定全市土地現值平均調幅為3.41%，名次依序為南港區漲4.22%、內湖區漲4.1%、松山區漲4%。