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政策狂打預售屋 專家憂新成屋「撿到紅利」恐暴漲

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

據住展雜誌統計，今年截至12月中為止，北台灣新建案推案量累計約1.09兆元，其中新成屋案量僅約2,023億元，只占整體推案量的18％左右。換言之，北台灣預售屋推案量占比超過8成以上，意味著目前新建案市場絕大部份供給都來自於預售屋。

住展雜誌研發長何世昌表示，前一波打房把市場資金推往預售屋市場，如今內政部研擬祭出禁止預售屋換約措施，等同宣告全國預售屋「只能買、不能賣」，市場資金與買盤如果因此被趕至成屋市場，成屋市場供給量又嚴重不足，是否會因此產生「打房紅利」致使價格驟揚，將是未來觀察的重點。

住展雜誌統計資料指出，大台北地區成屋供給量一向很緊繃，台北市今年至12月中止，新建案推案量共約2,610億元，當中成屋推案量僅約460億元，占北市總推案量約17％。

北市各行政區成屋供給量都極低，只有中山、士林、北投等三區可售戶數超過百戶以上，其他九個行政區可售戶數都低於百戶，尤以中正區18戶最少。

新北市今年成屋推案量約861億元，占全市推案量約21％。新北市新成屋屋源，約有三分之一集中在板橋、林口這兩區，其他行政區成屋數量極低。三峽、樹林、金山與三芝等區域，今年來一個新成屋建案都沒有；就算消費者想買新成屋，可以說連門兒都沒有。

大台北新成屋占比低，但還沒有桃園來得誇張。桃園今年截至12月為止，總推案量達2,775億元，其中新成屋案量約274億，新成屋占比竟然只有9.9％，是北台灣新成屋推案量比例最低的縣市。桃園又以蘆竹供給量最低，今年釋出的成屋可售戶數只有2戶。

北台灣新建案市場中，以宜蘭地區的新成屋案量占比28％稍高，但仍不到三成，消費者選擇並不多。另，基隆市新成屋案量占比約24.9％，新竹地區新成屋案量占比也只約26.8％，供給同樣很有限。

何世昌指出，雖然內政部「禁止預售屋換約」尚未修法通過，但預料短期將影響預售市場買氣，建商推出預售屋建案意願降低，不僅未來預售屋推案量會減少，市場資金還可能會朝成屋市場移動，包括新成屋、新古屋與中古屋。但「房地合一2.0」將重稅閉鎖期延長至5年、且預售屋持有時間在交屋前後重覆起算的緣故，因此二手市場成屋委售量也頗低。

何世昌認為，由於成屋市場供不應求，接下來需密切觀察成屋價格是否會因此跳漲、縮小與預售屋的價差，乃至於超越預售屋價位。倘若成真，那麼前後二次打房，反而會導致預售、成屋分次輪漲，這種結果將是最糟糕的結局。

資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌
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資料來源／住展雜誌

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