生財有道！ 財經專家謝金河出售豪宅獲利2400萬

實價揭露，內湖豪宅元大之星有新交易，今年10月二樓兩戶含三個車位，約191坪，以1億4950萬售出，資料顯示，該屋原登記典藏藝術家庭名下，該公司為財訊傳媒董事長謝金河家人所成立。

資料顯示，2012年的取得價格1億2544萬，持有9年售出帳面獲利2406萬。

元大之星位於內湖五期重劃區，南京東路六段，樓高18層，2012年完工交屋，屋齡約9年，為元大旗下源堃建設推出的頂級豪宅案。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，元大之星周邊頗具美式生活區氛圍，屬潭美國小雙語小學學區，近環東大道開車通勤便利，離電視台和COSTCO、大潤發等大型賣場很近，隨著近年許多大型總部企業進駐，吸引不乏影視或商業名人入住。

元大之星預售時頗受高資產族青睞，包括藝人于美人、徐乃麟都曾購買，購入價格多在七、八字頭，2012年交屋時為房市多頭時期，因此在2013年八樓戶賣出社區最高價118.7萬元；頂樓戶雖在房地合一稅上路，房市修正後成交，但也仍破百萬單價，達109萬元。

不過元大之星也有兩筆賠售交易，其中2018年11樓戶賠了1950萬，主要因為該戶非預售低點取得，而是2016年買的轉手價，成本略高，加上房地合一稅上路後，市場價量大幅修正，若屋主有急售，難免得向市場妥協。

張旭嵐指出，不動產轉售獲利與否，一方面取決於購入價格，若買入時間為市場相對低點，加上房市多頭價格走揚，通常都是賺多賠少；二來是區域發展，如果買在新興重劃區發展初期，周邊陸續還有重大建設，商圈或商城規劃，以及指標新案推出，經過時間發展、機能成熟之際，地段也都會增值，新案也會帶動中古屋的價漲，轉手獲利更大。