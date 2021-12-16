浩鼎抗癌新藥國內申請二期臨床 2024年評估主要指標

浩鼎（4174）15日公告宣布，該公司主動免疫抗癌新藥OBI-833，向台灣衛福部食藥署（TFDA）提出二期人體臨床試驗申請，這項試驗預計2024年評估主要試驗指標。

台灣浩鼎指出，OBI-833是一項以醣抗原Globo H為作用標的之主動免疫抗癌新藥，將Globo H連結於載體蛋白CRM197，打入人體後引發免疫細胞產生可對抗Globo H的抗體，以治療癌症。

在這次試驗中，浩鼎將以免疫組織化學染色法（Immunohistochemistry, 簡稱IHC）測試受試者腫瘤的Globo H表現，作為二期臨床試驗的收案條件。

根據Fortune Business Insights公開之研究報告，全球2019年整體抗腫瘤用藥市場規模為1,413億美元，複合年成長率11.6%；惟浩鼎研發中主動免疫抗癌新藥OBI-833尚處於臨床試驗階段，適應症之開發以尚未被滿足之醫療需求為主要目標，未來將綜合考量本公司整體產品線發展與佈局後，擬定開發策略。