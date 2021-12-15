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貨櫃海峽航線大漲 歐美回頭櫃也飆

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

海運、空運價格一周數變，海運方面，上海-台灣線本（12）月起，每大櫃（40呎櫃）運價漲破3,000美元，超越歐美回程運價，長榮緊急通告，下（1）月中旬起，調漲「北美返航亞洲運價」約一成，每大櫃漲200到400美元。

業內人士說，以此觀之，海運運價漲勢出現外溢現象，已由亞洲往歐美的去程擴散到回程，且有持續加劇的情況。業內認為，這一情況將持續連鎖反應到空運領域，未來海空運將一起漲。

過去海峽線，從上海到台灣的航程很短，所以運價都很便宜，如今飆到每20呎櫃1,500美元，40呎櫃要3,000美元，只能用「恐怖」二字來形容。顯示疫情、塞港影響下，運價已經呈現扭曲。

此外，從疫情以來，通常漲價的櫃子都是從遠東到歐美的去程，回頭櫃罕見喊漲，更遑論是大漲。專家認為，這一次，海運龍頭長榮先喊漲，有其指標意義。

另外，海運外溢效應，推升航空貨運運價一個月比一個月高，遠東-美國、歐洲的航空貨運市場價格12月再度寫下新天價，樂觀的法人已經推估，華航單第4季的EPS輕鬆突破1元，同時看好長榮航業績跟著受惠。

法人看好華航，主要是華航為亞洲受惠航空貨運供不應求，貨運單位收益達歷史高位，為滿足貨運需求，華航除21架貨機外，明年華航還有二架777F全貨機交機。

長榮航空也加快貨機布局，現有六架777F貨運外，還有32架客機改為客艙載貨；另外，這一波海轉空的急單加入，航空貨攬業者成為解決客戶的大功臣，業績也會受惠。

長榮航空 華航

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