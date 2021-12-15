台船轉型營運轉盈 展望未來多元佈局

台船（2208）今（15）日表示，今年度累計至11月底，自結已經小賺400萬元，將努力朝終結連續虧損、今年轉虧為盈的目標邁進。台船未來維持基本的商船造修量能，跨足國艦國造、離岸風電業務維持基本的商船造修量能，跨足國艦國造、離岸風電業務。商船的部分，打算自建4艘2,800TEU級貨櫃輪，可出租也可以銷售。

台船今日在高雄廠舉辦民營化13周年廠慶，全力致力轉型，目前國艦國造業務比重已達到60%，商船本業與海工事業約占40%，因應未來發展三大事業逐步建構完成。國艦國造政策，讓台船能在造船業大蕭條中繼續成長，展望未來，國艦國造將是台船業務的主要來源，國艦業務在今年已占台船年營收的60%以上；考量船價上漲幅度尚不及成本增加的情形，台船承接商船積極但審慎，先以自建4艘2,800TEU級貨櫃輪因應，未來可以出租也可以出售。

台船表示，自108年起因應三大事業轉型，逐步調整營收比重，從軟硬體兩端著力；各類型訓練課程所占比例由108年造船本業占比43%，國艦國造22%，離岸風電35%，逐步調整為110年造船本業占比27%，國艦國造44%，離岸風電29%，符合公司轉型方向與目標，轉投資事業多元並進，搶攻離岸風電商機。

在離岸風電商機的部分，轉投資公司台船防蝕公司，今年接受興達海洋基礎（股）公司委託，排除萬難完成台灣首座在地化套管式水下基礎座（Jacket） 防蝕塗裝工程，此為全台灣百分之百本土製造的離岸風電水下基礎。台蝕公司配合國家綠能政策成為水下基礎（Jacket）塗裝的最大本土供應鏈，與此同時轉型升級塗裝工藝，奠立台蝕公司於綠能產業發展基礎及跨足離岸風電新的里程碑，預定110年底6座水下基礎座全數如期交付業主，明年再度攜手共進合作中能案。

轉投資公司台船環海於12月6日與第一商業銀行共同宣布已達成首宗透過國家融資保證機制誕生之聯貸案，此為台灣第一家在機制下取得聯貸的離岸風電海事工程服務公司，貸款規模為2，990萬歐元，由台船環海公司與主辦銀行第一銀行以及其他六家參貸銀行攜手合作，順利為執行中能離岸風場水下基礎運輸與安裝一案取得工程融資。

中能離岸風場是由中鋼公司與哥本哈根基礎建設基金CIP共同開發，併網容量為300MW，是政府離岸風電第二階段產業在地化項目之一，台船環海所承攬之工程項目將為其建置31座離岸風場水下基礎，該風場預計於民國112年春天開始施工，並於民國113年前將完成併網作業。