快訊

陸正式公告：兩岸ECFA明年繼續實施 暫時無虞

立陶宛外交代表團撤出中國大陸 知情人士：人員安全有疑慮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

誰說淡水不會漲？淡海輕軌13站房價「全漲」 僅這站漏氣

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
過去不少民眾對淡水的印象是房價總是漲不起來，圖為淡水新市鎮。圖／報系資料照
過去不少民眾對淡水的印象是房價總是漲不起來，圖為淡水新市鎮。圖／報系資料照

過去不少民眾對淡水的印象是房價總是漲不起來，信義房屋統計淡海輕軌通車前與通車3年後輕軌各站點周邊房價，發現14站中有13站房價均漲，其中以沙崙站漲幅最高，增57.7%，崁頂則是唯一不漲反跌的站，略減3.5％。

通常軌道建設興建時，預期心理會持續發酵，並於通車前達到最高，而為了得知軌道經濟對房市是否有正面效益，信義房屋統計淡海輕軌通車前2018年前三季與2021年前三季各站點周圍房價，發現14站中有13站平均單價都漲，其中沙崙站漲幅最高57.7%、次之淡水漁人碼頭站漲幅41.2%、台北海洋大學站漲幅17.5%。

信義房屋濱海捷運店店長李世堯分析，軌道建設確實對房市有正面助益，主因在於台北捷運營運25年已影響雙北人的通勤習慣，加上市區停車不易，因此多數人還是仰賴大眾運輸通勤，因此區域中有無捷運輕軌已成了買方購屋的必要條件之一。

李世堯進一步說明，而淡海輕軌2018年通車當年正值房市復甦，有房市大盤支撐加上輕軌利多，加上淡水又是捷運沿線低單總價的一區，並有淡江大橋等建設議題發酵，吸引首購跟退休族群買盤讓成交量逐年上升，這也是淡海輕軌全線14站中有13個站點周邊房市都漲價的關鍵因素。

進一步觀察淡海輕軌漲幅最高的前三名，分別是沙崙站、淡水漁人碼頭站、台北海洋大學站，李世堯分析，若從位置來看，這三站從濱海沙崙站為起始點沿著海岸線延伸到漁人碼頭，過去那一帶較少建案，多是老舊公寓，隨著輕軌興建，有著海岸線第一排的優勢受到許多建商青睞，因此近年來周邊有許多大型豪宅建案興建，這類型的景觀豪宅單價突破40萬進而帶動周邊房市影響房價。

李世堯說明，上述主打渡假休閒訴求的豪宅因為淡水依山傍水，有觀光老街又是往北海岸觀光區的必經之路，因此吸引許多海外華僑及雙北市區居民購買，多為第二屋，可能一年只來淡水住幾周或一個月只來淡水住1、2天。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

淡海輕軌 房市 漁人碼頭

延伸閱讀

淡水、八里河濱布置耶誕光雕 營造異國浪漫氣氛

淡海輕軌尋人令 第1千萬名幸運乘客可免費搭千次

淡海輕軌運量突破1千萬次 將送幸運兒免費搭車1千趟次

青年新北購屋熱區解密 淡水只排第三

相關新聞

帶頭炒地？高市府標地全壘打 楠梓單價創新高

高雄市地政局今（15）日舉行今年最終場土地標售，共釋出10標13筆土地，總底價約16.7億元，事前專家批判，高雄市政府此...

東洋爆14位人員涉內線交易 林全坦言：很難過

台灣東洋先前爆發內線交易，包含前總經理施俊良在內共14位內部人員涉案，董事長林全坦言「很難過」。但他也說，危機就是轉機，...

南韓打房漲幅卻居全球之冠 台灣房價後年恐遇風險

國際地產顧問公司萊坊（Knight Frank）發表2021年第三季「全球住宅房價指數」，狂打房的南韓以23.9%的年增...

帶3000元離家3年後資產躍升1000萬 看她如何從台西鄉英語老師變身晶華酒店南台灣副總裁

新飯店開幕首年就獲利、7年來穩居全台南客房平均產值之冠，且年住房率平

建商擠下壽險業！狂獵地2470億 創三年新高

商用不動產及土地交易熱絡，以往壽險業為商用不動產最大買方，今年建設業擠下壽險業，今（15）日第一太平戴維斯公布2021年...

台船轉型營運轉盈 展望未來多元佈局

台船（2208）今（15）日表示，今年度累計至11月底，自結已經小賺400萬元，將努力朝終結連續虧損、今年轉虧為盈的目標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。