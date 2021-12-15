美廉社跟進「凍漲」 總座：自有品牌與進口商品不漲價

繼全聯董事長林敏雄喊出農曆年前商品凍漲，三商家購（2945）旗下美廉社的自有品牌和進口商品也保證不漲價。三商家購總經理邱光隆表示，零售業是平台角色，訂價權是根據不同的供應商，通路沒有決定是否漲價的權利，但美廉社的進口商品和自有品牌不會在這個時間點漲價，也會持續針對民生物品推出促銷活動。

邱光隆表示，這一波物價上漲是和供應鏈有關，因為供應鏈的不穩定，造成生產成本變異，短期雖然還是會維持一點時間，但長期來看還是會回到供需。限制漲價沒有太大的意義，消費市場就是一個願打一個願挨，應該要回歸到市場機制。

邱光隆表示，若供應商要漲價，通路商的立場很難干預，但是會積極因應，像是透過促銷活動，平抑價格，美廉社在每周五、六、日針對民生相關商品做促銷，現在仍持續在做。

另一方面，三商家購也計畫透過強化物流來提高效率，目前物流可支援1,000店，但為配合未來成長，已規劃設置第二倉和第三倉，選址將在北部與嘉義，以利可支援到1,500店的規模。

在數位店拓點方面，邱光隆表示，和蝦皮的進展順利，預計年底前雙方合作家數將擴大到10家店，也會延伸到台中地區，目前觀察蝦皮合作店每日約會增加100個客人，有六成到店取貨的消費者會並買其他商品。不過，取貨的高峰落在下午五點到晚上九點，也是店鋪最忙的時候，目前採取的方法是增加人手因應。

至於和外送平台foodpanda生鮮雜貨的結盟也將持續擴大，將從300店增加到500店，目前觀察有一些單店外送占營業額已達單店的三成，且線上下單的客單價是線下的一倍，偏好採購的商品以牛奶、食品為主，三商家購與foodpanda明年的合作也會再深化。