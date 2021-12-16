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美國富比士報導！哈雷新品牌將藉助KYMCO，拓展全球電動機車業務

聯合新聞網 / 發燒車訊

美國知名哈雷機車（Harley-Davidson）於當地時間12月13日上午發出新聞稿表示：旗下電動機車部門LiveWire將與AEA-Bridges Impact Corp.（簡稱ABIC）合併，再加上合作夥伴台灣KYMCO（光陽工業），將成為第一個在美國紐約證券交易所上市的電動機車品牌，並進一步拓展全球電動機車業務。

哈雷旗下電動機車部門LiveWire，將與AEA-Bridges Impact Corp.合併再加上KYMCO，成為第一個在美國紐約證券交易所上市的電動機車品牌。 圖／Harley-Davidson、LiveWire、KYMCO車廠 提供
哈雷旗下電動機車部門LiveWire，將與AEA-Bridges Impact Corp.合併再加上KYMCO，成為第一個在美國紐約證券交易所上市的電動機車品牌。 圖／Harley-Davidson、LiveWire、KYMCO車廠 提供

哈雷機車宣布消息與新聞稿後，隨即在美國知名財經雜誌《富比士》也立即報導。除了讓美國機車產業以及全世界再度看到台灣，也有不少人好奇KYMCO將在這新創電動機車公司中會扮演什麼樣的角色？根據哈雷新聞稿指出：KYMCO不僅會挹注1億美元的投資金額，待合併案完成之後也會成為LiveWire公司股東之一。

KYMCO將挹注1億美元的投資金額，待合併案完成之後也會成為LiveWire公司股東之一。 圖／KYMCO USA提供
KYMCO將挹注1億美元的投資金額，待合併案完成之後也會成為LiveWire公司股東之一。 圖／KYMCO USA提供

哈雷機車看中KYMCO於機車領域的創新與專業度，不僅具備大規模生產能力，全球銷售通路也佈局相當完善。未來哈雷機車新創電動機車品牌LiveWire，將會借助KYMCO的工程專業知識、生產製造、分銷以及全球物流實力來加速全球機車產業轉型，更會讓LiveWire成為全球電動機車技術領頭羊。

新創電動機車品牌LiveWire，將借助KYMCO工程專業知識、生產製造、分銷以及全球物流實力來加速機車產業轉型，更會讓LiveWire成為全球電動機車技術領頭羊。 圖／LiveWire提供
新創電動機車品牌LiveWire，將借助KYMCO工程專業知識、生產製造、分銷以及全球物流實力來加速機車產業轉型，更會讓LiveWire成為全球電動機車技術領頭羊。 圖／LiveWire提供

LiveWire原本是哈雷機車首款電動作品，由於看好未來全球電動機車發展以及領先同業的野望，於2019年獨立為成一個部門，這點與KYMCO目前極力發展電動機車的願景不謀而合。在兩大機車品牌合作下，LiveWire不僅能在未來藉由新產品拓展亞洲市場，KYMCO也能獲得百年機車大廠難得的發展戰略。

兩大機車品牌合作下，LiveWire不僅能在未來藉由新產品拓展亞洲市場，KYMCO也能獲得百年機車大廠難得的發展戰略。 圖／LiveWire提供
兩大機車品牌合作下，LiveWire不僅能在未來藉由新產品拓展亞洲市場，KYMCO也能獲得百年機車大廠難得的發展戰略。 圖／LiveWire提供

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